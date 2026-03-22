Tulum abre playas gratis con 'Acceso Playa Tecate' y elimina restricciones 

Vienen las vacaciones de Semana Santa y, más adelante, las de verano. Y si lo tuyo es la playita, el sol y refrescarte en el mar, más vale que te vayas preparando.

Y si llegas a casa de un amigo o familiar a veces es complicado encontrar un espacio de playa que sea gratis o no te cobren que si por la palapa, consumo mínimo ni pensar entrar con alimentos ni bebidas externas.

de Acceso Playa Tecate

Pero eso se acabó —por lo menos hasta ahorita— en Tulum con la llegada de Acceso Playa Tecate, que habilita espacios gratuitos y accesibles para todas las personas que deseen acceder a la playa sin costo alguno ni ninguna condición o letras chiquitas.

En colaboración con autoridades gubernamentales y centros de consumo como Coco Unlimited y Villa Las Estrellas, en Tulum, puedes llegar con la comida o bebidas que quieras y sentarte sin cobro alguno.

Nicolás Álvarez, brand manager de Tecate, contó que el año pasado 88 millones de personas visitaron México en busca de experiencias y Quintana Roo es uno de los lugares más importantes cuando la gente busca éstas.

Cuando un destino crece, también empiezan a surgir preguntas de cómo nos aseguramos que el desarrollo abra puertas en lugar de cerrarlas, y una marca valiente, como Tecate, no puede ser espectadora de lo que está pasando de su realidad y tiene que hacer cosas que se vean, que se sientan, que se toquen y se puedan atravesar como este acceso que estamos abriendo.

Se para del lado de los mexicanos para que ninguno se quede fuera y abrimos Acceso Playa Tecate y de ahí surge esta idea y de cómo esto que nos pertenece a todos pueda seguir siendo de todos. Hacerlo de manera responsable, no hacerlo solos, porque al no hacerlo solos, nos aseguramos que esto sea sostenible y lo trabajamos con Coco Unlimited, que es el primero que abrimos”, expresó Nicolás durante la presentación de la experiencia.

Carla Andrade, directora general de turismo de Tulum, contó a Excélsior que es para destacar el acuerdo entre empresarios de la región y, a partir de ello, junto con las autoridades se establezcan accesos en condiciones dignas para los visitantes, que sea de manera responsable y que la gente tenga la confianza de pasar a la playa.

Para celebrarlo, Tecate realizó un comercial para narrar que no hay condiciones y son para todos.

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