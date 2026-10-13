Travis en Pepsi Center: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto

Travis, una reconocida banda originaria de Glasgow, Escocia, hace unas semanas dio a sus fans una buena noticia: estaría de regreso en México con varios shows, uno de ellos en Monterrey y otro en la Ciudad de México.

Si eres fan de Travis y ya tienes boleto para el concierto que darán en CDMX, aquí te contamos todos los detalles de su próximo concierto.

IG: Travistheband

¿Cuándo se presentará Travis en Pepsi Center de CDMX?

Travis estará de regreso en México y el lugar elegido en el que dará su regreso en la CDMX es el Pepsi Center.

La banda escocesa se presentará en la Ciudad de México el próximo 14 de octubre y se espera que su concierto empiece a las 9:00 PM, así que toma tus previsiones para que llegues a tiempo.

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¿Cómo llegar al Pepsi Center?

Para poder llegar al Pepsi Center, el cual se encuentra en Dakota s/n, Ciudad de México, Benito Juárez México, justo atrás del World Trade Center, por lo que si llegas en coche podrás estacionar tu auto ahí, aunque recuerda que tiene un costo.

Por otra parte, si llegas en transporte público puedes hacerlo por el metrobús de la línea 1, el cual recorre todo Insurgentes. Deberás bajarte en la estación Poliforum y después caminar alrededor de cinco minutos.

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Si usas más el metro, te comentamos que la estación más cercana es Chilpancingo de la línea 9 (café). Después deberás caminar sobre Insurgentes hasta llegar al Pepsi Center o, para evitar la caminata de aproximadamente 10 minutos, puedes usar el metrobús, subirte en la estación Chilpancingo con dirección al Caminero y bajarte en Poliforum.

Probable setlist de Travis en México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Travis interprete en su concierto de CDMX.

Bus

Driftwood

Love Will Come Through

Alive

Good Feeling

Writing to Reach You

Re-Offender

Side

Closer

Sing

Selfish Jean

Gaslight

Indefinitely

Turn

The Beautiful Occupation

As You Are

Flowers in the Window

My Eyes

Why Does It Always Rain on Me?