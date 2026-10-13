¿Vas a ver a Hombres G? Esto debes saber antes de sus conciertos en México

¿Ya estás listo para cantar a todo pulmón los éxitos de Hombres G? Si planeas asistir a alguno de sus conciertos en México, toma nota de los detalles para disfrutar de una noche llena de nostalgia, música y recuerdos. La banda regresa al país con su gira Los Mejores Años de Nuestra Vida, con la que promete reencontrarse con sus fans mexicanos.

La última visita de la agrupación a México fue en 2025, con tres fechas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Ahora, sus seguidores tendrán nuevas oportunidades para corear sus canciones más emblemáticas.

¿Cuándo son los conciertos de Hombres G en México en 2026?

En esta ocasión, Hombres G tiene programados cuatro conciertos en México los días 13, 14, 16 y 18 de octubre de 2026, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Si quieres asistir, todavía puedes consultar la disponibilidad de boletos y sus precios, que van de los 682 a los 13 mil 924 pesos para las fechas anunciadas. La venta se realiza a través de Ticketmaster, donde puedes verificar los costos y las localidades disponibles para cada presentación.

Posible setlist de Hombres G: ¿qué canciones podrían tocar en México?

Aunque la banda no ha confirmado el repertorio que interpretará en sus conciertos en México, es posible anticipar algunos de los temas que podrían sonar durante la noche.

Esto a partir de las canciones que interpretó en su concierto del 9 de octubre en España, este es un posible setlist para sus presentaciones en el Auditorio Nacional. Recuerda que el orden y la selección de temas pueden cambiar en cada fecha.

Voy a pasármelo bien

Voy a pasármelo bien El ataque de las chicas cocodrilo

Me siento bien

Si no te tengo a ti

Un par de palabras

¿Qué soy yo para ti?

Lo noto

Te quiero

Visite nuestro bar

Marta tiene un marcapasos

Los mejores años de nuestra vida

Temblando

Venezia

Devuélveme a mi chica

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Hombres G?

El Auditorio Nacional se encuentra en avenida Paseo de la Reforma 50, colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11580, Ciudad de México.

Si planeas llegar en transporte público, estas son algunas de las opciones para acercarte al recinto y salir con anticipación.

Metrobús: puedes bajar en la estación Auditorio, correspondiente a la Línea 7.

Metro: la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro es otra alternativa para llegar al concierto.

Concierto Hombres G, en el Estadio GNP con su espectáculo “Gracias, México Tour”. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

¿Qué objetos no se pueden llevar al Auditorio Nacional?

Antes de salir rumbo al concierto de Hombres G, es importante revisar qué objetos están no podrás ingresar al Auditorio Nacional.

Entre los artículos que no se permiten se encuentran, Alimentos, mascotas, cámaras fotográficas o de video, bastones para selfies, apuntadores láser, armas de fuego, armas blancas u objetos contundentes y mochilas, maletas y carriolas.

Si necesitas guardar alguna pertenencia, puedes consultar con el personal del recinto si está disponible el servicio de resguardo y cuáles son sus condiciones.

Auditorio Nacional Ciudad de México. Foto: Canva

Hombres G es una de las bandas más emblemáticas del pop rock en español de los años 80. Con canciones que han acompañado a varias generaciones, su regreso a México representa una oportunidad para revivir esos clásicos y cantar junto a miles de fans en el Auditorio Nacional.