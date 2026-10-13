Lucian Piane: quién era y que se sabe sobre su trágica muerte a los 46 años

La muerte de Lucian Piane, reconocido compositor y productor musical estadounidense, ha causado conmoción entre los seguidores de RuPaul's Drag Race, programa con el que colaboró durante varios años. El músico, conocido también por su nombre artístico RevoLucian, falleció el pasado 12 de octubre, a los 46 años, en Glendale, California.

De acuerdo con TMZ, Piane murió después de ser atropellado por un automóvil durante la madrugada. La noticia se dio a conocer este 13 de octubre.

¿Quién fue Lucian Piane?

Muerte de Lucian Piane. @lucianpiane

Lucian Piane fue un compositor, productor musical y arreglista estadounidense reconocido por su trabajo en la industria del entretenimiento. Su nombre quedó especialmente ligado a RuPaul's Drag Race, donde contribuyó a desarrollar la identidad musical de algunas de las temporadas más recordadas del concurso.

Nacido el 4 de octubre de 1980, estudió composición musical en la Universidad de Nueva York (NYU), donde obtuvo su licenciatura en 2003. A lo largo de su carrera trabajó en proyectos de televisión, cine y teatro, además de desarrollar sus propias producciones musicales.

Bajo el nombre artístico RevoLucian, también publicó remezclas electrónicas y canciones satíricas que circularon ampliamente por internet. Esta faceta le permitió llegar a un público más amplio y demostrar su versatilidad como productor.

Esto se sabe sobre el accidente del productor musical

Muerte de Lucian Piane. @lucianpiane

TMZ dio a conocer que Lucian Piane murió tras sufrir un accidente ocurrido alrededor de las 4:15 de la mañana, hora local, en la intersección de San Fernando Road y Harvard Street. De acuerdo con la información atribuida a las autoridades locales, el músico se encontraba en la calzada cuando fue atropellado por un vehículo.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarlo, pero Piane fue declarado muerto en el sitio.

Los primeros informes policiales apuntaron a un accidente. Según la información recogida por People, los investigadores no encontraron inicialmente indicios de que el conductor estuviera bajo los efectos del alcohol, circulara a exceso de velocidad o se hubiera pasado un semáforo en rojo.

No obstante, la investigación está en curso y esta determinará las circunstancias definitivas del fallecimiento del músico.

Preocupantes videos previo a su muerte

Muerte de Lucian Piane. @lucianpiane

La noticia sobre la muerte de Lucian Piane llamó la atención por algunos episodios de su vida reciente que habían generado preocupación entre sus seguidores.

Durante las semanas previas a su fallecimiento Piane compartió videos en Instagram que llevaron a algunos usuarios a expresar inquietud por su bienestar. Algunas de esas publicaciones parecían mostrarlo pasando tiempo en la calle, aunque por ahora no queda claro si hay alguna relación entre dichas circunstancias y el accidente.

Además, TMZ informó que Piane tuvo encuentros con la policía de Glendale durante el sábado 10 y el domingo 11 de octubre. Los incidentes estuvieron relacionados con presuntas cuestiones de consumo de sustancias y con una situación que involucró a personal policial o de emergencias.

El mismo reporte señaló que recibió citaciones y que tenía prevista una comparecencia judicial para el día de su fallecimiento.

Problemas de salud mental y consumo de sustancias

Lucian Piane había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y consumo de sustancias. Sin embargo, también había compartido mensajes relacionados con su recuperación y sus planes de retomar su carrera profesional.

El pasado mes de agosto, Piane publicó un mensaje en Instagram en el que celebraba haber superado más de un año de sobriedad y expresaba su intención de volver al trabajo.

Esta información ha provocado que muchos seguidores recuerden sus esfuerzos por salir adelante.

Trayectoria en RuPaul's Drag Race y otras producciones

Una de las contribuciones más importantes de Lucian Piane fue su trabajo musical en RuPaul's Drag Race, el concurso de televisión que ayudó a impulsar la popularidad de numerosas artistas drag y que se convirtió en un referente de la cultura pop.

Piane participó en la producción musical del programa desde sus primeras temporadas y colaboró en la creación de canciones, actuaciones y desafíos musicales. También apareció como juez invitado, por lo que su presencia no se limitó al trabajo detrás de cámaras.

Su estilo combinaba música electrónica, humor, referencias a la cultura popular y elementos teatrales que encajaban con la identidad del concurso.

Además de su trabajo para el programa de televisión, Piane colaboró estrechamente con RuPaul en diferentes proyectos discográficos.

Sin embargo, la carrera de Lucian Piane fue más allá de RuPaul's Drag Race. A lo largo de los años participó en diferentes proyectos de cine, teatro y televisión, trabajando con artistas y equipos de producción de distintas áreas del entretenimiento.

Entre los títulos relacionados con su trayectoria se encuentran “Hairspray”, la película musical de 2007; “Team America: World Police”; y la serie infantil “Sid the Science Kid”. También colaboró en la producción teatral “Martin Short: Fame Becomes Me”.

Tras conocerse su fallecimiento, numerosos seguidores de RuPaul's Drag Race compartieron mensajes de despedida y recordaron su aportación musical al programa.