Travis Kelce, esposo de Taylor Swift, víctima de fraude por 35 millones de dólares

Travis Kelce fue identificado como una de las víctimas de un esquema Ponzi que captó más de 35 millones de dólares de decenas de inversionistas, un fraude financiero que terminó con una condena de 11 años de prisión para el responsable.

Siddharth Jawahar, fundador de la firma de inversiones Swiftarc Capital LLC, recibió la sentencia el 15 de septiembre en una corte federal de St. Louis, Missouri. El juez Zachary M. Bluestone también le ordenó pagar 31.35 millones de dólares como restitución a las víctimas.

Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs y esposo de Taylor Swift, fue mencionado por la fiscalía durante la audiencia como uno de los inversionistas afectados, de acuerdo con Associated Press y NBC News. Hasta ahora, las autoridades no han informado cuánto dinero entregó a la empresa ni cuál fue exactamente su pérdida.

¿Cómo fue el fraude del que Travis Kelce fue víctima?

Jawahar dirigía Swiftarc Capital, una compañía de inversiones con sede en Texas que recibió dinero de clientes entre julio de 2016 y diciembre de 2023. Durante ese periodo ingresaron más de 35 millones de dólares, aunque solamente alrededor de 10 millones terminaron realmente invertidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó que Jawahar comenzó a concentrar el dinero de sus clientes en acciones de Philip Morris Pakistan. Eventualmente, alrededor del 99% de los fondos que sí invertía estaban colocados en esa misma compañía.

El problema surgió cuando el valor de aquella inversión cayó. En lugar de informar a sus clientes sobre las pérdidas, Jawahar les proporcionaba información falsa y aseguraba que continuaban obteniendo ganancias, según los fiscales federales.

Además, prometía a algunos inversionistas colocar su dinero en determinadas empresas aunque las operaciones nunca se realizaban. Cuando algunos clientes solicitaron recuperar sus recursos, comenzó a utilizar dinero proveniente de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores.

¿Qué es un esquema Ponzi?

Un esquema Ponzi es un fraude en el que los responsables aparentan generar rendimientos mediante inversiones exitosas, pero en realidad utilizan el dinero que aportan nuevos participantes para pagar a quienes entraron anteriormente.

El sistema puede mantener durante un tiempo la apariencia de ser un negocio rentable mientras continúe entrando dinero. Sin embargo, termina por colapsar cuando disminuye el número de nuevos inversionistas o demasiadas personas intentan retirar simultáneamente sus recursos.

Travis Kelce y su mascota Especial

Eso fue precisamente parte del funcionamiento atribuido a Swiftarc. Jawahar utilizó fondos de nuevos clientes para responder a inversionistas anteriores mientras continuaba proporcionando información falsa sobre el desempeño de las inversiones.

De jets privados a hoteles de lujo: ¿qué hizo con el dinero?

Parte del dinero que debía administrar terminó financiando el estilo de vida de Jawahar. El Departamento de Justicia documentó gastos en vuelos privados, hoteles de lujo, restaurantes costosos, departamentos y membresías en clubes exclusivos.

Documentos judiciales citados por medios estadounidenses detallan que pagó alrededor de 164 mil dólares por un departamento en Nueva York y más de 363 mil dólares por otro en Austin, Texas. También realizó gastos en establecimientos de lujo y clubes privados como Soho House, Zero Bond y Casa Cipriani.

La fiscalía sostuvo que no se trató simplemente de una inversión que salió mal. Jawahar reconoció ante investigadores del FBI que había actuado por “codicia”, mientras el juez señaló el tamaño de las pérdidas y la duración del engaño al imponer la sentencia.

Siddharth Jawahar se declaró culpable de fraude

Jawahar se declaró culpable en enero de 2026 de tres cargos de fraude electrónico. Había sido acusado originalmente en diciembre de 2023, después de una investigación realizada por el FBI y la oficina del fiscal de distrito de Manhattan.

Los fiscales también señalaron que intentó interferir con la investigación después de ser acusado. Entre otras conductas, trató de convencer a una víctima de proporcionar al FBI una versión favorable y pidió a su hermana que borrara de manera remota información almacenada en su teléfono.

Finalmente, el juez Bluestone lo condenó a 11 años de prisión federal. Associated Press informó que el esquema dejó 64 víctimas, entre ellas Kelce.

¿Cuánto dinero perdió Travis Kelce?

La cantidad que Travis Kelce perdió en el fraude no se ha hecho pública. Su nombre fue mencionado durante la audiencia de sentencia, pero los fiscales no proporcionaron detalles sobre cuándo comenzó a invertir con Swiftarc ni cuánto dinero colocó en sus fondos.

Kelce tampoco ha realizado hasta ahora declaraciones públicas sobre el caso. El jugador cuenta con diferentes fuentes de ingresos fuera de la NFL, entre ellas acuerdos publicitarios y el pódcast New Heights, que conduce junto con su hermano Jason Kelce.

En 2024, ambos firmaron un acuerdo de distribución y publicidad con Wondery, empresa propiedad de Amazon. El contrato fue reportado entonces con un valor superior a 100 millones de dólares, aunque la cifra corresponde al acuerdo del programa y no únicamente a Travis.

El jugador también participa actualmente como embajador de Six Flags durante 2026. Sin embargo, la compañía describe esa relación como una colaboración publicitaria y no como una inversión de Kelce en la empresa.