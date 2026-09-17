Raymix enfrenta demanda y explica qué pasó

El cantante Raymix atraviesa por un proceso legal relacionado con un tema laboral, situación sobre la que decidió hablar públicamente y explicar qué ocurrió.

Aunque el proceso continúa, el intérprete de electrocumbia contó de qué se trata la demanda, por qué fue presentada y cuál es su postura ante los señalamientos que enfrenta.

¿Qué pasó con Raymix y la demanda laboral?

A través del programa Ventaneando, se señaló que la demanda en su contra asciende a aproximadamente un millón de pesos y está relacionada con una bailarina que trabajó con él.

De acuerdo con la versión del cantante, la relación profesional comenzó alrededor de 2018 o 2019 y terminó aproximadamente en 2022, cuando dejó de requerir sus servicios como bailarina.

“Tuve una bailarina, no me acuerdo si desde 2018 o 2019, por ahí, y ya como para 2022 aproximadamente fue cuando decidimos ya informarle que ya no íbamos a requerir de sus servicios profesionales como bailarina, pero ella se aprovechó de esa situación y lo que hizo fue inventarse una demanda en mi contra en donde ella decía que tuvimos una relación laboral en donde yo no le pagué nunca nada”, dijo el cantante.

¿De qué trata la demanda contra Raymix?

El cantante indicó que la demanda parte de una relación profesional que, según su versión, no correspondía a una relación laboral de carácter patronal.

Raymix señaló que durante el proceso ya se han solicitado pruebas y que él presentó documentación para respaldar su postura, entre ella recibos de pagos por honorarios y contratos.

“Es una prestadora de servicios profesionales y lo que ella está haciendo es alegar una relación de nivel patronal que no existe”.

El proceso legal continúa y será mediante las instancias correspondientes que se determine lo relacionado con la demanda y las pruebas presentadas por las partes.

Raymix prepara nuevo álbum por su décimo aniversario

Mientras enfrenta este proceso legal, Raymix también continúa con sus proyectos musicales. Durante el programa se dio a conocer que el cantante se prepara para el lanzamiento de un nuevo álbum, Raymix X.

El intérprete adelantó que se trata de un material que busca ser especial para sus seguidores y que formará parte de la celebración por sus 10 años de trayectoria.

De esta manera, Raymix continúa trabajando en su propuesta de electrocumbia, género con el que ha construido su carrera y que seguirá presente en su nuevo material.