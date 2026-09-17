¡Escandalo en la realeza! Encuentran muerto al primo del rey Felipe involucrado en un turbio caso criminal

La familia de los antiguos reyes de Grecia vuelve a ocupar los titulares por una trágica noticia. Nicholas Brandram, integrante de una de las ramas vinculadas con la realeza europea y pariente lejano del rey Felipe VI de España, fue encontrado muerto a los 44 años en su vivienda de Chiswick, Londres.

Su fallecimiento ha generado especial atención porque, apenas unos meses antes, Brandram había sido detenido como sospechoso de un misterioso caso ocurrido en Reino Unido.

¿Qué es el caso del ‘Putney Pusher’?

La historia se remonta al 5 de mayo de 2017, cuando una cámara de seguridad registró a un hombre corriendo por Putney Bridge, en el suroeste de Londres. En cuestión de segundos, el corredor se cruzó con una mujer de 33 años y la empujó deliberadamente hacia la carretera.

El nombre de Brandram quedó ligado al misterioso caso del ‘Putney Pusher’ en Londres. Cortesía citywealth

En ese preciso momento circulaba un autobús. El conductor logró esquivarla por muy poco, evitando que el incidente terminara en una tragedia. El hombre continuó corriendo sin detenerse a auxiliar a la víctima.

Las imágenes se hicieron virales y dieron lugar a una investigación policial que involucró a decenas de personas. Más de 50 individuos fueron interrogados y hubo arrestos, pero ninguno derivó en una acusación formal. Finalmente, la investigación fue archivada en 2018.

El caso volvió a abrirse en junio de 2026 y Brandram fue detenido en su domicilio como sospechoso de ser el hombre que aparecía en las imágenes. También fue arrestado por una investigación relacionada con posesión de drogas, aunque no se presentaron cargos formales contra él por esos hechos.

Después de ser interrogado, quedó en libertad mientras continuaban las pesquisas. Nunca fue acusado ni llevado a juicio por el caso del puente.

¿Qué le pasó a Nicholas Brandram?

La Policía Metropolitana confirmó el hallazgo del cuerpo de Brandram en su domicilio. De acuerdo con las autoridades, su muerte fue inesperada, pero no estaba siendo tratada inicialmente como sospechosa.

La familia de Brandram cuestionó públicamente la investigación policial y aseguró que no existían pruebas que lo relacionaran con el hombre captado por las cámaras X @Cultination1

Su familia, sin embargo, después confirmo que fue suicidio y vinculó directamente la tragedia con la presión que, según ellos, sufrió después de convertirse en objetivo de la investigación.

En un comunicado, sus familiares defendieron su inocencia y aseguraron que no existían pruebas forenses, de ubicación o de video que lo relacionaran de manera concluyente con el incidente de Putney Bridge.

La familia también sostuvo que Brandram había soportado durante meses una enorme presión emocional y social derivada de la investigación.

¿Quién era Nicholas Brandram?

Brandram pertenecía a una familia con importantes conexiones dinásticas. Nacido en 1982, era hijo de Paul Brandram y de la princesa Catherine “Kate” de Yugoslavia.

Nicholas Brandram pertenecía por línea materna a la familia real griega y estaba relacionado con la reina Sofía de España. IG royal_greece

Su abuela fue la princesa Catalina de Grecia y Dinamarca, hija del rey Constantino I de Grecia. Esta genealogía lo conectaba con distintas casas reales europeas y, particularmente, con la familia de la reina Sofía de España.

Por esa rama familiar, Nicholas Brandram era primo segundo del rey Felipe VI, aunque nunca desempeñó funciones públicas ni tuvo un papel oficial dentro de ninguna monarquía.

El árbol genealógico conecta a Nicholas con la reina Sofía, madre de Felipe VI. REUTERS

También mantuvo vínculos con la Familia Real británica. Su familia estaba relacionada con la descendencia de la reina Victoria y, de acuerdo con la información difundida sobre su genealogía, el príncipe Felipe, esposo de Isabel II, fue padrino de bautismo de su padre.

¿A qué se dedicó Nicholas Brandram?

Brandram llevó una vida alejada de los reflectores. Antes de incorporarse al sector financiero, sirvió en el Ejército británico y alcanzó el rango de capitán en la Guardia Escocesa. También participó en la guerra de Afganistán.

Posteriormente desarrolló una carrera en el mundo financiero y trabajó para HSBC como banquero privado.

Ahora, su muerte vuelve a colocar bajo escrutinio un caso que permaneció sin resolver durante años.