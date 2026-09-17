Eliana Moreno murió en accidente de helicóptero; estas fueron sus últimas palabras

La voz de Eliana Moreno era conocida por los televidentes del sur de California. Durante años, la periodista estuvo al frente de las coberturas aéreas de Telemundo 52 y NBC4, siguiendo desde el helicóptero accidentes, persecuciones y emergencias.

Su forma habitual de presentarse quedó grabada en una de las últimas transmisiones que realizó: "Reportando aquí, desde el helicóptero, yo soy Eliana Moreno. Telemundo 52".

Ahora, esa misma frase forma parte de los homenajes que la televisora le ha dedicado después de que se confirmara su muerte en un accidente de helicóptero en Los Ángeles.

Moreno viajaba en el NewsChopper4 junto al piloto George Marciniw. Ambos se encontraban cubriendo desde el aire un accidente entre un vehículo y un autobús de Metro, en la zona de Chatsworth, cuando la aeronave comenzó a perder altura.

El helicóptero terminó estrellándose cerca de una instalación de almacenamiento y posteriormente se incendió. Moreno y Marciniw murieron en el accidente. También perdió la vida Edy Gutierrez Mejia, un hombre de 29 años que se encontraba en tierra.

Estas fueron las últimas palabras de Eliana Moreno

La transmisión desde el helicóptero permitió conocer cómo fueron los últimos momentos antes de que la señal desapareciera.

Mientras la cámara mostraba el accidente que estaban cubriendo, dentro de la aeronave comenzó a escucharse una alarma. Poco después, de acuerdo con una revisión de la grabación realizada por Associated Press, se escucha una voz femenina decir: "uh oh", una expresión que puede traducirse como "oh, oh".

En ese momento, el helicóptero comenzó a alejarse de la zona que estaba siendo grabada y, aparentemente, perdió altura.

Segundos después se escucha nuevamente la voz de una mujer preguntando: "You can’t pull up?", que en español puede traducirse como "¿No puedes elevarte?" o "¿No puedes subir?".

Después de esa frase, la transmisión se corta cuando el helicóptero se encontraba cerca del suelo.

En redes sociales comenzaron a circular versiones según las cuales Moreno habría pedido al piloto subir de altura antes de que ocurriera el accidente. Sin embargo, la grabación disponible no permite sostener esa interpretación como un hecho. La pregunta se escucha cuando la aeronave ya estaba perdiendo altitud.

Hasta el momento, las autoridades tampoco han establecido que la periodista hubiera solicitado anteriormente modificar la altura del vuelo.

¿Por qué cayó el helicóptero de NBC4 y Telemundo 52?

La causa del accidente todavía no ha sido determinada oficialmente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) iniciaron las investigaciones para conocer qué ocurrió con la aeronave.

El especialista en seguridad aérea Jeff Guzzetti, exinvestigador federal, analizó para AP el material disponible y planteó una posible explicación. De acuerdo con su análisis preliminar, la alarma que se escucha podría estar relacionada con una advertencia por bajas revoluciones del rotor principal.

Guzzetti también señaló que las imágenes podrían ser compatibles con una pérdida de potencia del motor y una disminución peligrosa en la velocidad del rotor.

Instagram: eli_in_the_heli

El especialista consideró que el piloto aparentemente intentó realizar una maniobra de emergencia para recuperar sustentación, pero la poca altura a la que volaba el helicóptero habría dejado muy poco margen para reaccionar.

Estas observaciones son únicamente un análisis preliminar y no representan la conclusión oficial de la investigación. Las autoridades deberán revisar los restos del helicóptero, los registros de mantenimiento y otros elementos para determinar qué provocó el accidente.

Telemundo despide a Eliana Moreno

Tras la tragedia, Telemundo 52 compartió un video para recordar a Moreno y recuperar algunas de sus apariciones durante las coberturas aéreas.

Nunca olvidaremos la icónica voz de nuestra Eliana Moreno, expresó la televisora.

La periodista comenzó a participar en coberturas aéreas en 2010 y desde 2023 realizaba vuelos junto a George Marciniw. Ambos trabajaban para Angel City Air, empresa que operaba el helicóptero utilizado por NBC4 y Telemundo 52.

Instagram: eli_in_the_heli

Así, una voz que durante años narró desde el cielo las noticias de Los Ángeles terminó siendo escuchada por última vez durante una cobertura que, en cuestión de segundos, se convirtió en una tragedia.