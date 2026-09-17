Luis Miguel reaparece en una FOTO con Brett Ratner; esto se sabe sobre el encuentro

Después de varios meses sin aparecer de manera pública, Luis Miguel volvió a estar en el centro de la conversación gracias a una fotografía que compartió el director de cine Brett Ratner. La imagen muestra a ambos juntos y sonrientes, pero hay un detalle que ha generado dudas entre los seguidores; aunque Ratner la publicó recientemente, algunos usuarios aseguran que la fotografía correspondería a un encuentro ocurrido en 2023.

La publicación llegó en un momento en el que el cantante mexicano había estado rodeado de rumores sobre su estado de salud, versiones que no han sido confirmadas públicamente por el propio intérprete.

Brett Ratner publica FOTO junto a Luis Miguel

El miércoles 16 de septiembre de 2026, Brett Ratner sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram una fotografía junto a Luis Miguel.

En la imagen, el llamado Sol de México aparece junto al cineasta, ambos con una actitud relajada y sonriente. Ratner acompañó la publicación con un mensaje en el que hizo referencia a uno de los discos más conocidos del cantante.

¡El Sol de México! My ARIES brother! @luismiguel, escribió el director.

La mención a Aries no es casual. Se trata del álbum que Luis Miguel lanzó en 1993 y que marcó otra etapa importante en su carrera. El disco incluyó canciones como "Suave", "Hasta que me olvides" y "Ayer".

La fotografía comenzó a circular rápidamente entre los seguidores del cantante, quienes celebraron volver a verlo después de un periodo con pocas apariciones públicas.

¿La foto de Luis Miguel con Brett Ratner es de 2023?

Aunque Brett Ratner publicó la imagen en septiembre de 2026, en redes sociales algunos usuarios señalaron que la fotografía podría haber sido tomada en 2023.

Hasta el momento, ese dato no ha sido confirmado oficialmente por Ratner ni por Luis Miguel. Por ello, la fecha del encuentro debe tomarse como una versión que circula en redes y no como un hecho comprobado.

De confirmarse que la imagen es de 2023, no se trataría de una reaparición actual de Luis Miguel junto al cineasta, sino de una fotografía de años atrás que fue publicada nuevamente.

¿Qué se sabe de la salud de Luis Miguel?

La aparición de Luis Miguel también llamó la atención porque durante los últimos meses circularon distintas versiones relacionadas con su estado de salud.

Durante el verano de 2026 surgieron reportes que hablaban de una supuesta hospitalización del cantante en Nueva York e incluso de una posible intervención relacionada con un problema cardíaco.

Sin embargo, Luis Miguel no ha confirmado públicamente esos reportes, por lo que no existe información oficial que permita asegurar que haya sido hospitalizado o sometido a una cirugía por esa causa.

La aparición de Luis Miguel también llamó la atención tras rumores de mal estado de salud Foto: Cuartoscuro

Quien sí habló recientemente fue Michelle Salas, hija del cantante. El 13 de septiembre, al ser cuestionada por la prensa, aseguró que su padre estaba "súper bien", descansando y preparándose para lo que viene.

La también modelo no dio detalles médicos ni confirmó las versiones que habían circulado sobre una supuesta hospitalización.

Por ahora, la fotografía publicada por Brett Ratner se convirtió en una de las pocas imágenes recientes que han vuelto a poner a Luis Miguel frente a sus seguidores. La incógnita sobre cuándo fue tomada permanece, mientras los fans continúan atentos a cualquier nueva aparición del cantante.