¿Toy Story 5 tiene escenas postcréditos?

Si estás leyendo esta nota, probablemente ya llegaste al final de Toy Story 5 y te quedaste con una duda muy concreta: ¿había que esperar después de los créditos?

La respuesta es sí. Toy Story 5 cuenta con una escena postcréditos que amplía uno de los elementos más llamativos de la película y muestra qué ocurre con el ejército de Buzz Lightyear que aparece dentro de la historia.

A partir de aquí hay spoilers de Toy Story 5.

¿Toy Story 5 tiene escena postcréditos?

Sí, Toy Story 5 tiene una escena postcréditos.

La secuencia aparece después del cierre de la película y funciona como una especie de epílogo para mostrar el destino de varios juguetes de Buzz Lightyear. En lugar de dejar ese detalle únicamente como parte de la aventura principal, Pixar utiliza la escena final para darle un cierre más amplio y emotivo.

La escena no cambia por completo el final de la película, pero sí deja una imagen pensada para los fans que se quedaron hasta el último momento en la sala.

El ejército de Buzz Lightyear tienen un papel importante en la escena postcréditos Pixar

¿Qué pasa en la escena postcréditos de Toy Story 5?

La escena postcréditos muestra a un niño sentado solo durante el recreo en una escuela. El momento comienza con una sensación de aislamiento, hasta que de pronto uno de los juguetes de Buzz Lightyear cae del cielo y llega directamente hasta sus manos.

Después de ese primer encuentro, otros juguetes comienzan a aparecer en distintos puntos de la escuela. Uno a uno, los Buzz Lightyear llegan a manos de otros niños, como si encontraran nuevos dueños y una nueva oportunidad para cumplir su propósito.

La secuencia muestra cómo cada juguete termina acompañando a un niño distinto. Incluso uno de los maestros se queda con uno de los Buzz, en un guiño que extiende la idea central de la saga: los juguetes no solo pertenecen a la infancia, también pueden despertar recuerdos, compañía y emoción en cualquier etapa de la vida.

La última canción de Toy Story 5

Además de la escena postcréditos, al final de Toy Story 5 también se puede escuchar la canción interpretada por Taylor Swift, I Knew It, I Knew It, grabada especialmente para la película.

El tema acompaña los últimos momentos del filme y refuerza el tono emocional del cierre, especialmente para quienes siguieron la historia hasta después de los créditos.

Con esta decisión, la película suma un elemento musical de alto impacto para el público actual, conectando la nostalgia de Toy Story con una de las artistas más populares del momento.

¿Vale la pena quedarse hasta el final?

Sí. Si vas a ver Toy Story 5, conviene quedarse hasta que termine la película por completo.

La escena postcréditos no es solo un chiste rápido ni una broma escondida. Es una secuencia breve, pero significativa, que muestra qué ocurre con los Buzz Lightyear y deja una sensación de cierre más amplia para la historia.

Los juguetes de Andy hacen su regreso en Toy Story 5 Pixar

Además, la canción final de Taylor Swift convierte los últimos minutos en una despedida emocional para los fans de Pixar.

bgpa