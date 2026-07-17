Tomorrowland 2026: dónde ver GRATIS el festival en vivo desde México

¿Sabías que no hace falta viajar hasta Bélgica para disfrutar del Tomorrowland 2026? Aunque miles de personas ya se encuentran en Boom para vivir el festival en persona, la organización volverá a ofrecer una cobertura gratuita para que los fans puedan seguir parte del evento desde cualquier lugar.

Durante los dos fines de semana del festival habrá transmisiones en vivo, programas especiales y una estación de radio dedicada por completo a Tomorrowland.

Si quieres saber dónde ver Tomorrowland 2026 gratis, estas son todas las opciones disponibles.

Tomorrowland 2026 puede seguirse gratis gracias a la transmisión oficial por internet. AFP

Las opciones para ver el Tomorrowland 2026 GRATIS

Página de Tomorrowland

La forma más completa de seguir el festival es a través de la transmisión oficial de Tomorrowland.

Durante los fines de semana del 17 al 19 de julio y del 24 al 26 de julio, la organización emitirá en vivo algunos de los sets más importantes desde sus escenarios principales, especialmente el Mainstage y Freedom.

La señal estará disponible sin costo desde la página oficial de Tomorrowland, donde cada día se habilitará un livestream con parte de la programación del festival.

Además de las transmisiones, el sitio permite consultar los horarios de cada escenario y conocer qué artistas se presentarán a lo largo del día, algo útil para quienes quieren planear qué actuaciones seguir.

La cobertura digital permite seguir parte del festival sin viajar a Bélgica. Captura de Pantalla

YouTube

Otra opción para ver Tomorrowland 2026 en vivo es el canal oficial del festival en YouTube.

La plataforma transmitirá varios de los sets más esperados del fin de semana y también ofrecerá resúmenes diarios para quienes no puedan seguir toda la programación en tiempo real.

Conforme avance el festival, también se publicarán algunas presentaciones completas, por lo que será posible volver a ver varios de los shows más destacados.

Entre el primer y el segundo fin de semana, Tomorrowland compartirá una selección con los mejores momentos del Weekend 1, incluyendo actuaciones grabadas en escenarios como Atmosphere, Crystal Garden y The Great Library.

Y ojo que YouTube sigue siendo una de las alternativas más cómodas, ya que permite ver el festival desde computadoras, celulares, tabletas o televisores inteligentes.

El canal oficial de YouTube transmitirá algunos de los sets más esperados de Tomorrowland 2026. Captura de Pantalla

Radio

Si prefieres seguir el festival mientras trabajas, haces ejercicio o estás de viaje, existe otra alternativa.

One World Radio, la estación oficial de Tomorrowland, transmitirá más de 13 horas diarias de música durante todo el festival.

La programación incluye los sets que se presentan en el evento, entrevistas con los DJ, invitados especiales y enlaces en vivo desde Boom, donde se realiza el festival.

La emisora puede escucharse de manera gratuita desde la web oficial de Tomorrowland, la aplicación del festival y también mediante YouTube, donde la señal está acompañada por imágenes del estudio.

Uno de los contenidos exclusivos de One World Radio es The Gathering, la fiesta de bienvenida para quienes se hospedan en DreamVille, el camping oficial del festival.

Cuando termine Tomorrowland, la estación seguirá compartiendo algunos de los mejores sets de la edición 2026 durante varias semanas, por lo que la experiencia continuará incluso después del cierre del evento.

One World Radio ofrecerá música, entrevistas y programación especial durante los dos fines de semana del festival. Captura de Pantalla

Qué artistas y escenarios estarán en la transmisión

Aunque no todos los escenarios cuentan con transmisión en vivo, Tomorrowland suele concentrar su cobertura en los espacios con mayor actividad.

El Mainstage será nuevamente el gran protagonista, acompañado por el escenario Freedom, donde también se presentarán algunos de los artistas más esperados del cartel.

Además, entre ambos fines de semana se publicarán actuaciones grabadas en otros espacios del festival, como Atmosphere, Crystal Garden y The Great Library.

La aplicación oficial también permite activar recordatorios para recibir una notificación cuando esté por comenzar el set de algún artista.

La cobertura digital permite seguir parte del festival sin viajar a Bélgica. AFP

¿Cuándo es el Tomorrowland 2026?

Tomorrowland 2026 se celebra durante dos fines de semana: