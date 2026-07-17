¿Por qué renunció Farruko a la iglesia cristiana? Controversia por la fe y el dinero

Farruko, uno de los principales representantes del género urbano, anunció que renunció a la iglesia cristina y explicó las razones que lo llevaron a alejarse de dicha religión, aunque aclaró que su decisión no significa un rechazo a Dios sino al templo y a la congregación.

Fue en febrero del 2022 cuando, durante un concierto en el FTX Arena de Miamimi, Florida, Farruko anunció públicamente su conversión al cristianismo.

Ahí, lo que parecía ser un show habitual, se convirtió en un momento de reflexión, puesto que el cantante detuvo el espectáculo para hablar sobre el vacío que sentía a pesar de su éxito, el dinero y la fama.

Frente a miles de fanáticos, Farruko confesó que había encontrado paz en Dios y pidió perdón por las letras de algunas de sus canciones.

Sin embargo, poco más de cuatro años después, el cantante ahora sorprende con la decisión de alejarse de la iglesia cristiana.

La razón por la que Farruko renunció a la iglesia cristiana

Farruko renunció a la iglesia cristiana. Especial

En entrevista para el podcast ‘Benny Benni’, el puertorriqueño habló sobre su experiencia al ser parte de la iglesia cristiana, un tema que, dijo, le generó molestia.

Farruko aseguró que en varias congregaciones sintió que era visto como una oportunidad económica y que los cultos dejaban de centrarse en el mensaje espiritual para enfocarse en su presencia.

La palabra lo dice. En la misma iglesia está el enemigo, el mismo diablo está ahí metido corrompiendo a las personas… Claro (que te ven con signo de dinero). Yo iba y las veces que fui en ese momento, el culto me lo dedicaban a mí”, expresó.

El intérprete explicó que, cada vez que asistía a una iglesia, terminaba convirtiéndose en el centro de atención.

Habiendo gente con más necesidad que va con depresión. Es un hospital, ¿me entiendes? Ahí no es un farandulero de tengo un fulano congregándose en mi iglesia, ahí va la gente que necesita esa palabra, que necesita ser escuchada (…) uno se vuelve una distracción por eso dije: ‘en el sistema congregacional yo no me voy a meter’ porque lo que lo que quieren es acaparar y sacar provecho”, agregó.

Asimismo, el cantante aclaró que su decisión no significa un alejamiento de la fe.

Mi relación es con Dios”, sostuvo, al tiempo que lamentó haber recibido más críticas que apoyo por parte de algunos creyentes.

Y agregó:

Me ha dolido mucho, porque uno ha querido hacer las cosas bien y he sentido tanto la patada de los cristianos, que yo pensaba que eran los que me iban a abrazar”, dijo.

Por otra parte, Farruko también rechazó las especulaciones de que su conversión respondiera a intereses económicos dentro de la religión.

Cuando me convertí decían que me iba a meter a pastor, que iba a abrir una iglesia y vivir del diezmo. Tampoco, porque yo tengo dos buenas manos para trabajar. Mi oficio y mi trabajo es hacer música”, concluyó.

¿Por qué se acercó a la fe cristiana?

Farruko renunció a la iglesia cristiana. Especial

De acuerdo con declaraciones del pasado, Farruko comenzó a acercarse a la fe cristiana tras un proceso de búsqueda personal, lectura de la Biblia y conversaciones con personas de su entorno religioso.

Según él, entendió que su talento debía utilizarse para transmitir un mensaje diferente y no únicamente para entretener.

Tras el anuncio de su conversión en 2022, el cantante comenzó a transformar tanto su vida pública como su carrera artística. En varios conciertos volvió a hacer llamados a la reflexión, invitó al público a acercarse a Dios e incluso modificó parte del contenido de sus presentaciones.

Aunque no dejó por completo la música urbana, sí redujo la interpretación de algunos de sus mayores éxitos o los cantó con cambios en las letras para evitar mensajes que consideraba contrarios a sus nuevas creencias. También empezó a compartir con frecuencia mensajes bíblicos y testimonios de fe en sus redes sociales.

En los meses siguientes lanzó música con un enfoque más espiritual y colaboró con artistas del ámbito cristiano, además de participar en eventos religiosos. No anunció un retiro definitivo del reguetón, pero sí dejó claro que quería que su carrera estuviera guiada por su fe.

La gran pregunta ahora es que si volverá a retomar sus clásicos del reguetón y volverá a sus shows sin mensajes bíblicos.

¿Cuáles son sus éxitos?

Farruko renunció a la iglesia cristiana. Especial

Su nombre real es Carlos Efrén Reyes Rosado y es un cantante, compositor y productor nacido el 2 de mayo de 1991 en Bayamón, Puerto Rico.

Pese a todas sus controversias, es considerado una de las figuras más influyentes de la música urbana latina, reconocido por combinar reguetón, trap latino, rap, reggae y pop en un estilo versátil que lo llevó a convertirse en una estrella internacional.

Comenzó a ganar notoriedad a finales de la década de 2000 gracias a MySpace y en 2010 lanzó su primer álbum, El Talento del Bloque, que impulsó su carrera.

A lo largo de su trayectoria ha lanzado éxitos como "Pepas", "Krippy Kush", "Calma (Remix)" junto a Pedro Capó, "Obsesionado", "La Tóxica" y "Nazareno".

También ha colaborado con artistas como Daddy Yankee, J Balvin, Don Omar, Bad Bunny, Nicky Jam, Sean Paul, Camilo y Reik, entre muchos otros.

Su éxito comercial le ha permitido acumular miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y obtener premios como los Latin Grammy.

¿Qué saber sobre la iglesia cristiana?

La iglesia cristiana es el conjunto de comunidades y creyentes que siguen las enseñanzas de Jesucristo, basadas principalmente en la Biblia. Su origen se remonta al siglo I, tras la muerte y resurrección de Jesús, cuando sus discípulos comenzaron a difundir el cristianismo. Con el paso de los siglos surgieron distintas ramas, como la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa y las iglesias protestantes y evangélicas, cada una con diferencias en sus tradiciones y organización, aunque todas comparten la creencia en Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador.

Las iglesias cristianas promueven valores como el amor al prójimo, el perdón, la compasión, la humildad y la esperanza en la vida eterna. Sus reuniones suelen incluir momentos de oración, lectura y enseñanza de la Biblia, música de alabanza y reflexión espiritual.

En los últimos años, diversas iglesias cristianas han ganado presencia entre artistas y figuras públicas que aseguran haber experimentado cambios personales a través de la fe, lo que ha contribuido a dar mayor visibilidad a este movimiento religioso en el ámbito cultural y del entretenimiento.