¿Qué fue? Rosalía hizo su primera revelación de sexo y así reaccionó

Los conciertos no solo se convierten en escenarios para cantar y bailar, también pueden ser el lugar donde se viven momentos que quedan para siempre en la memoria. Eso fue lo que ocurrió durante un concierto de Rosalía, cuando una futura mamá le pidió a la cantante que revelara el sexo de su bebé frente a miles de personas.

En los últimos años se ha vuelto cada vez más común que los artistas sean cómplices de sus seguidores en momentos tan importantes como una propuesta de matrimonio o una revelación de sexo. En esta ocasión, la intérprete española aceptó el reto y protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral.

Incluso, Rosalía confesó que estaba nerviosa por formar parte de un momento tan especial para una de sus fans.

"Estoy nerviosa y yo no soy la que lo va a tener".

Rosalía recibe inesperada petición para revelar el sexo de un bebé en concierto

El emotivo momento ocurrió durante el primer concierto que Rosalía ofreció este 16 de julio como parte de su Lux Tour en Bogotá, Colombia.

A través de videos compartidos en redes sociales se observa el instante en que la cantante lee el cartel de una fan que le pedía revelar el sexo de su bebé. Sorprendida, Rosalía confesó que jamás había participado en algo así.

"Es muy fuerte. Nunca me había pasado, nunca he revelado nada de esto. A ver si lo hago bien", comentó efusiva.

La futura mamá, identificada como Isabella, quien tiene cinco meses de embarazo, logró cumplir su deseo de que fuera la propia intérprete de "La Perla" quien diera la esperada noticia.

Rosalía revela el sexo del bebé y conmueve a todo el público

La emoción fue compartida por miles de asistentes, quienes comenzaron a pedir que la futura mamá subiera al escenario. Rosalía no dudó en invitarla y, al verla llegar la recibió con un abrazo.

Con evidente emoción, la cantante abrió lentamente el sobre y, tras leer el contenido, sonrió antes de acercarse al micrófono para anunciar la noticia: "¡Va a ser niña!".

La reacción de la futura mamá y los gritos del público hicieron que el momento se volviera uno de los más emotivos de la noche y rápidamente comenzara a circular en redes sociales.

Otros artistas también han participado en revelaciones de sexo

Rosalía no es la primera artista que forma parte de una revelación de sexo durante un concierto.

Uno de los casos más populares es el de Harry Styles, quien en distintas presentaciones en Londres y Los Ángeles ha aceptado revelar si los bebés de sus seguidores serían niños o niñas.

Estos gestos han convertido los conciertos en recuerdos inolvidables para muchas familias que deciden compartir una etapa tan importante de la futura maternidad con sus artistas favoritos.