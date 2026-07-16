¡Que no te agarren en curva! Todo lo que debes saber del concierto de Los Amigos Invisibles en CDMX

El concierto de Los Amigos Invisibles está cada vez más cerca y, si ya tienes tus boletos o aún estás pensando en asistir, aquí te contamos todo lo que debes saber antes de disfrutar de una noche llena de funk, acid jazz y sus más grandes éxitos.

La banda venezolana se ha consolidado como una de las agrupaciones más representativas del género, llevando su música a cerca de 70 países. Ahora regresa a la Ciudad de México para reencontrarse con sus fans y poner a todos a bailar con sus canciones más populares.

Concierto de Los Amigos Invisibles: fecha, horario y boletos

Los Amigos Invisibles se presentarán el sábado 18 de julio en el centro de espectáculos La Maraka, en la CDMX. El concierto está programado para comenzar a las 21:30 horas.

El evento es exclusivamente para mayores de 18 años. Los boletos que aún están disponibles a través de Ticketmaster tienen precios que van de 1,364 a 2,356 pesos. Sin embargo, si planeas asistir, es recomendable comprarlos cuanto antes, ya que quedan pocas entradas.

Posible setlist de Los Amigos Invisibles

Si ya estás listo para cantar a todo pulmón, estas son algunas de las canciones que la banda ha interpretado en conciertos recientes y que podrían formar parte del setlist:

Me Espera

Me Espera Wiki Wiki

PrettyMindFreak

Corazón Tatú

Ponerte en Cuatro

Tócamela

La Vecina

Viviré para Ti

Ultra-Funk

Mentiras (con la introducción de Pervert Pop Song de Plastilina Mosh)

La Que Me Gusta

Concierto de Los Amigos Invisibles 2026: horario, setlist, boletos, cómo llegar y qué no llevar Foto: Cuartoscuro.com / Rogelio Morales Ponce

¿Cómo llegar a La Maraka?

El centro de espectáculos La Maraka se encuentra en Mitla 410, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, CDMX.

Si llegarás en transporte público, la estación de Metro más cercana es Eugenia, de la Línea 3 (verde). Desde ahí, el recorrido es de aproximadamente 12 minutos caminando, de acuerdo con Google Maps.

¿Qué objetos no puedes ingresar al concierto?

Antes de salir de casa, toma en cuenta que existen restricciones para ingresar al recinto. De acuerdo con La Maraka, no está permitido entrar con mochilas, paraguas u otros objetos voluminosos.

En caso de llevarlos, podrás dejarlos en el guardarropa del recinto. Únicamente se permite el acceso con bolsos de mano.

¿Quiénes son Los Amigos Invisibles?

Los Amigos Invisibles es una banda originaria de Venezuela, formada en 1987. Desde sus inicios se han caracterizado por combinar géneros como el acid jazz, el funk, el disco y diversos ritmos latinos, creando un estilo que los ha distinguido a nivel internacional.

A lo largo de su trayectoria han sido reconocidos con dos premios Grammy Latino: uno por su álbum Commercial y otro en la categoría de Mejor Canción Alternativa por el tema Tócamela.

Entre sus canciones más populares destaca Mentiras, uno de los sencillos de su quinto álbum de estudio, Commercial, lanzado en 2009.

Concierto de Los Amigos Invisibles 2026: horario, setlist, boletos, cómo llegar y qué no llevar Foto: Cuartoscuro.com / Rogelio Morales Ponce

Si asistirás al concierto, procura salir con suficiente anticipación para evitar contratiempos y llegar con calma al recinto.

Prepárate para disfrutar de una noche llena de ritmo, baile y los grandes éxitos de Los Amigos Invisibles.