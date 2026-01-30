“Todos merecemos respeto”: Yeri Mua entre la polémica y su primer Auditorio Nacional

La influencer y cantante Yeri Mua se refirió públicamente a un episodio ocurrido durante un evento relacionado con el concierto de Bad Bunny en México.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en los TikTok Awards, la creadora de contenido abordó la situación desde una perspectiva centrada en el trato personal, la convivencia en espacios públicos y las diferencias generacionales dentro del medio del entretenimiento.

Sin señalar directamente a la otra persona involucrada, explicó cómo vivió el momento y por qué decidió no escalar el conflicto, pese a sentirse incómoda durante el encuentro.

El episodio ocurrió en un contexto de alta exposición mediática, marcado por la relevancia del evento y la atención que despierta cualquier interacción entre figuras públicas. Yeri Mua señaló que, más allá de trayectorias o reconocimientos, la forma en que las personas se conducen en espacios compartidos resulta determinante.

Yeri Mua se refirió al episodio ocurrido durante un evento vinculado a Bad Bunny. Captura de pantalla de TikTok

El episodio durante un evento de alta visibilidad

De acuerdo con lo relatado por la influencer, el desencuentro ocurrió con una persona a la que no conocía previamente. Indicó que fue después cuando le informaron sobre su trayectoria profesional, aunque subrayó que ese dato no modificó su percepción del trato recibido.

“Yo no la conocía. Hasta después me dijeron que salía en una serie y todo eso”, comentó.

Yeri Mua explicó que la situación la tomó por sorpresa, particularmente por el comportamiento que percibió como grosero.

“Yo sí sentí mucha soberbia de parte de esta chava y mucha grosería”, afirmó.

Pese a ello, decidió no reaccionar de manera confrontativa en ese momento, considerando el contexto en el que se encontraba.

El entorno del evento y la cantidad de personas presentes influyeron en su decisión de mantener la calma. La influencer reconoció que era consciente del valor simbólico del lugar y del interés que despiertan este tipo de encuentros dentro del medio del entretenimiento.

Yeri Mua reaccionó a las declaraciones de Galilea Montijo y Andrea Legarreta tras la polémica en el concierto de Bad Bunny. Foto: yerimua.

El respeto como eje central de su postura

Durante la entrevista, Yeri Mua insistió en que el respeto debe prevalecer por encima de cualquier jerarquía profesional. Al ser cuestionada sobre el trato entre figuras públicas, coincidió en que todas las personas merecen consideración, independientemente de su trayectoria.

“Todos tenemos una trayectoria de lo que sea: fotógrafos, camarógrafos, periodistas, influencers, artistas… eso no quita el respeto”, señaló .

La creadora de contenido explicó que su postura no busca desacreditar carreras ajenas, sino subrayar la importancia de la convivencia en espacios compartidos. En ese sentido, reiteró que la fama o el reconocimiento no justifican actitudes que puedan resultar incómodas para otros.

Este planteamiento fue uno de los ejes más reiterados a lo largo de la conversación, en la que evitó personalizar el conflicto, pero sí dejó clara su posición frente a lo que considera conductas inapropiadas en el ámbito público.

Yeri Mua revela incómodo momento en La Casita de Bad Bunny. Foto: @yerimua.

Identidad personal y diferencias generacionales

Yeri Mua también abordó el tema desde una perspectiva cultural y generacional. Se definió como jarocha y explicó que su forma de ser está influida por su origen y por una comunicación directa.

“Yo soy jarocha, soy veracruzana… no me quedo callada”, dijo, al explicar cómo suele reaccionar ante situaciones de incomodidad.

En la entrevista, comparó el trato que ha recibido de figuras de generaciones anteriores con el que percibe en algunos sectores más jóvenes del entretenimiento. Mencionó como ejemplo a artistas consolidados que, desde su experiencia, mantienen una actitud accesible en el trato personal.

Al referirse a los cambios en el medio, reconoció que las dinámicas actuales están marcadas por la exposición constante y las redes sociales, lo que ha modificado la manera en que se interpretan los comportamientos. No obstante, insistió en que esas transformaciones no deberían normalizar actitudes que se perciban como despectivas.

Yeri Mua sufrió empujones mientras disfrutaba del concierto de Bad Bunny. Foto: @yerimua.

El contexto del evento y su admiración por Bad Bunny

En la misma entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Yeri Mua destacó la relevancia del evento y su admiración por Bad Bunny. Se declaró seguidora del artista y reconoció el impacto global de su carrera.

“Yo sí soy superfán”, afirmó al ser cuestionada sobre su presencia en el lugar.

La influencer explicó que esa admiración fue un factor clave para decidir no reaccionar de forma impulsiva.

“Estoy aquí en la casita de Bad Bunny. Hay mucha gente que quisiera estar aquí parada”, expresó, al explicar por qué optó por mantener la compostura pese a sentirse incómoda.

También señaló que el artista representa un fenómeno cultural que trasciende gustos personales.

“Su trayectoria como artista es impresionante”, añadió, al hablar del alcance internacional del cantante.

yERI mUA CON MINIFALDA Y PLAYERA BLANCA/IG @ labrattiputy

Proyectos profesionales y enfoque actual

En la misma conversación, Yeri Mua habló de su momento profesional y de los objetivos que se ha planteado. Indicó que se encuentra enfocada en mejorar hábitos, entrenar y trabajar en un proceso de rebranding personal.

“He estado entrenando, retomando el gym y haciendo mi rebranding”, comentó .

Entre sus planes inmediatos, confirmó una próxima presentación en el Auditorio Nacional y el reciente estreno de una canción. Estos proyectos, explicó, forman parte de una etapa de consolidación en su carrera musical, mientras continúa enfrentando la atención mediática que rodea su figura pública.