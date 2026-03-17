BBVA: ABM funciona bien; la digitalización es la clave

Para Eduardo Osuna, director de BBVA y representando el mayor banco del sistema mexicano, la nueva estructura del Comité de Dirección de la Asociación de Bancos de México sí funcionó.

Los estatutos de la Asociación de Bancos de México (ABM) se modificaron en febrero de 2025. Y de ahí se eligió a Emilio Romano como nuevo presidente de los banqueros. Romano ha estado a la altura de lo esperado: tendiendo puentes de comunicación con las autoridades, buscando consensos con los agremiados. Y sí llama la atención porque Emilio Romano viene de Bank of America, un banco que ni es de riesgo sistémico ni cuenta con sucursales, pero entiende por igual las necesidades de los bancos nacionales como la de los de nicho o medianos, así como los nuevos bancos de menudeo, sin sucursales.

Ahora, la diferencia con los estatutos anteriores es interesante. Romano mantiene el voto de calidad en caso de empate, pero ya no hay veto.

GRUPOS A, B Y C, CON MESAS

Hoy en día, el Comité de Dirección de la ABM se integra de tres grupos, donde existen siete vicepresidentes.

Por un lado está el Grupo A, de bancos que no son de riesgo sistémico, pero sí son clave por su nicho o por su nivel de influencia.

En el Grupo A encontramos a dos vicepresidentes, Tomás Ehrenberg, de BX+, así como Mauricio Naranjo, de Monex. Ambos, como sabemos, han estado activos.

En el Grupo B vemos los bancos de riesgo sistémico, es decir, el G7 de los bancos, donde están los más grandes del sistema, los de alcance nacional.

Los vicepresidentes son Jorge Arce, de HSBC, quien ha estado activo promoviendo la digitalización.

Pero también Manuel Romo, de Banamex, que en pleno proceso de venta ha estado coordinando mesas para la ABM.

Y, desde luego, Eduardo Osuna, de BBVA, que, por ser el banco con alrededor de 30% de activos del sistema bancario, tendrá una silla permanente en la vicepresidencia del Grupo B. De esta manera se resuelve la representación del mayor banco en la ABM.

Y viene el Grupo C, donde encontramos a los bancos llamados extranjeros, que suelen ser de inversión. Ahí se encuentran como vicepresidentes Jorge del Castillo, de MUFG Bank (Mitsubishi), y Felipe García Moreno, del JP Morgan.

Esta estructura de la ABM ha permitido varias mesas de trabajo con las autoridades, donde esperemos ver dos tipos de acuerdos en la Convención Bancaria, que hoy inicia, uno para avanzar en redes de medios de pago (tarjetas y teléfonos), así como el mayor financiamiento a las micro y pequeñas empresas.

DIGITALIZAR ATRAE CLIENTES A COMERCIOS

Por otro lado, Eduardo Osuna pone en perspectiva el tema de la digitalización, la cual es clave para avanzar en la bancarización.

Si logras digitalizar para poder pagar con tarjeta o teléfono celular entonces las pequeñas empresas podrán recibir más clientes y, desde luego, generar una formalización ellas mismas y con sus clientes, y así recibir toda clase de servicios bancarios.

Sólo que para digitalizar también deben existir acuerdos para los estímulos al comercio, al banco emisor de la tarjeta, a quien pone las terminales puntos de venta, etcétera.

AMELAF CON PRESIDENTA, OCAMPO, Y CON DE VILLAFRANCA

La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) votó por tener su primera presidenta, Astrea Ocampo, durante la gestión 2026-2028. Y ratificaron a Juan de Villafranca como presidente ejecutivo de la Amelaf. Buscarán fomentar productos biosimilares y genéricos, buscando que la industria nacional sea exportadora. Y se puede lograr.

DANONE, SE RETIRA DÁVILA Y LLEGA PONTY

En Danone también hay cambios. Silvia Dávila, su directora por varios años, decide retirarse y, en su lugar, llega Jacques Ponty, quien ha ocupado varias carteras de la compañía francesa, pasando por China hasta Europa del Este. Danone transitó con productos lácteos, su fuerte, hasta aguas, Bonafont, al igual que leche vegetal, Silk.