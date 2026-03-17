Gustavo Adolfo Infante anuncia denuncia penal contra Marco Chacón tras audiencia civil

Gustavo Adolfo Infante y el abogado Marco Chacón acudieron a una audiencia judicial durante la jornada de este martes. El encuentro en los tribunales formó parte de un proceso legal en curso iniciado por una demanda de daño moral. Chacón es identificado en los medios de comunicación por su matrimonio con la actriz Maribel Guardia.

Al término de la sesión legal, Infante emitió declaraciones frente a los medios de comunicación presentes a las afueras del recinto. El comunicador estuvo acompañado por su representante legal, la abogada Mariana Gutiérrez. Ambos confirmaron su intención de iniciar un nuevo procedimiento jurídico en contra de Chacón, esta vez por la vía penal.

¿Por qué Gustavo Adolfo Infante quiere demandar a Marco Chacón?

La defensa legal de Infante estructurará esta nueva denuncia bajo el cargo de falsedad de declaraciones. Los representantes del periodista argumentan que el esposo de Maribel Guardia proporcionó información inexacta ante la autoridad judicial. Este nuevo recurso legal operará de forma paralela a la demanda civil original interpuesta por daño moral.

Durante la audiencia de este martes, el equipo legal de Chacón presentó dos recursos de revocación ante el juez. El objetivo de estos recursos consistió en validar la cédula profesional de la abogada defensora. Los reportes del proceso indican que el juez a cargo desestimó ambas solicitudes presentadas por la parte demandada.

Gustavo Adolfo Infante relató a los reporteros las declaraciones emitidas por Chacón durante el desahogo de pruebas. Según el testimonio del periodista, el abogado aseguró bajo juramento que no posee el estatus de figura pública. La parte demandante señaló esta afirmación como el principal motivo para la redacción de la nueva denuncia penal.

Infante añadió que Chacón desconoció la existencia de diversos videos y entrevistas alojados en plataformas digitales. Estos materiales audiovisuales documentan la presencia pública del abogado a lo largo de los últimos 15 años. El periodista argumentó que esta estrategia legal por parte de la defensa genera un gasto de recursos y tiempo en los tribunales.

El comunicador también describió una interacción verbal específica ocurrida durante la presentación de evidencias en el juzgado. Infante indicó que Chacón le dirigió una pregunta directa utilizando las palabras: "¿Te gusto verdad, cabrón?". El periodista declinó realizar un análisis sobre este comentario frente a las cámaras de televisión.

Respecto al futuro del proceso civil, Infante estableció que su equipo legal no buscará un acuerdo de conciliación entre las partes. El periodista exige que la resolución judicial obligue a la contraparte a cubrir los honorarios de sus abogados. Esta petición económica forma parte de los requerimientos presentados en la demanda inicial.

Los tiempos procesales establecen un plazo de 15 días hábiles para la emisión de la sentencia en la demanda civil. Durante este periodo, el juez evaluará las pruebas presentadas por ambas partes para emitir su fallo correspondiente. Simultáneamente, el equipo de Mariana Gutiérrez preparará la documentación para ingresar la nueva carpeta de investigación.

Gustavo Adolfo Infante estará en demanda de Imelda Tuñon contra José Manuel Figueroa

Gustavo Adolfo Infante también adelantó que participará en el caso de José Manuel Figueroa en calidad de testigo para que el periodista confiese cómo llegó el video que involucra al cantante a sus manos.

“(Imelda Tuñón) me declaró que sí me lo había dado a mí y que sí había dicho lo que había dicho que José Manuel supuestamente había abusado sexualmente de su hermano cuando era menor de edad”

bgpa