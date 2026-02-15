La casa de Snoopy llega a LEGO: ¿cuánto cuesta y cómo conseguir el set de Peanuts?

La Casita de Snoopy LEGO es una realidad y se convierte en uno de los lanzamientos más esperados por los amantes de esta historieta. La marca eligió este 14 de febrero para presentar oficialmente el primer set de LEGO Ideas inspirado en Peanuts: la emblemática casa roja del beagle más famoso del mundo.

Hablar de Peanuts es referirse a una de las historietas más influyentes del siglo XX. Creada por Charles M. Schulz, la serie retrata con las reflexiones de un grupo de niños sobre la amistad, la inseguridad y el paso del tiempo. A su lado siempre está Snoopy, el perro soñador que se imagina que es un piloto de guerra, escritor famoso o explorador intrépido.

Especial

¿Cómo es la Casa de Snoopy en LEGO?

El diseño de la casa de Snoopy fue creado por Robert Becker, el proyecto fue aprobado y desarrollado por la compañía hasta convertirse en el modelo que ahora se pondrá a la venta.

LEGO confirmó que este set está pensado para coleccionistas adultos, ya que está recomendado para mayores de 18 años.

El set está compuesto por 964 piezas, con las que se puede construir la clásica casa roja de Snoopy. Además del edificio principal, incluye elementos que permiten recrear escenas representativas del personaje.

Entre las figuras incluidas se encuentran Snoopy y Woodstock, también conocido como Emilio. Ambos cuentan con partes ajustables, lo que permite modificar la posición de patas y cuello para personalizar la exhibición.

La construcción incorpora paredes abatibles en la caseta, facilitando el acceso al interior y permitiendo acomodar accesorios. Entre los detalles destacan una máquina de escribir y una fogata, elementos que evocan momentos icónicos del personaje.

En cuanto a dimensiones, la pieza terminada medirá más de 25 centímetros de alto, 17 centímetros de ancho y 14 centímetros de largo.

¿Precio y cuándo comprar la casa de Snoopy en LEGO?

La preventa ya se encuentra activa en la tienda oficial de LEGO y con distribuidores autorizados. La venta general comenzará el 1 de junio. Cada cliente podrá adquirir un máximo de tres unidades.

El precio anunciado para México es de 1,999 pesos, lo que lo posiciona como un set dirigido principalmente a coleccionistas y seguidores de la franquicia.

