Todo lo que debes saber del concierto de Julieta Venegas: horario, fecha y posible setlist

La cuenta regresiva para el regreso de Julieta Venegas al Auditorio Nacional ya comenzó. La cantante mexicana presentará uno de los conciertos más importantes de su gira Norteña en la Ciudad de México, una producción que combina la nostalgia de sus grandes éxitos con una propuesta musical inspirada en sus raíces fronterizas.

Si planeas asistir al espectáculo, aquí encontrarás toda la información necesaria para disfrutar la experiencia, desde los detalles del evento hasta las opciones de transporte y algunas recomendaciones para evitar contratiempos.

Todo lo que debes saber del concierto de Julieta Venegas IG

¿Cuándo es el concierto de Julieta Venegas en el Auditorio Nacional?

El concierto de Julieta Venegas se realizará el próximo 17 de junio de 2026 a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional, ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El show forma parte de la gira Norteña, con la que la intérprete recorre distintas ciudades de México durante 2026. Los boletos continúan disponibles en taquillas y a través de Ticketmaster, sujetos a disponibilidad.

El Auditorio Nacional informó que las localidades van desde los 550 hasta los 2 mil 700 pesos, dependiendo de la zona elegida.

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Posible setlist de Julieta Venegas: las canciones que podrían sonar en la CDMX

Aunque la artista no ha revelado oficialmente el repertorio para esta presentación, los conciertos recientes de la gira permiten anticipar algunas de las canciones que podrían formar parte del espectáculo.

Entre los temas más esperados por el público destacan:

Andar Conmigo

Limón y Sal

Me Voy

Eres Para Mí

Lento

El Presente

Algo Está Cambiando

Bien o Mal

Ese Camino

Además, el concierto servirá para presentar canciones de Norteña, el álbum que marca una nueva etapa artística de la cantante y que incorpora influencias del regional mexicano, sonidos fronterizos y colaboraciones con artistas como Natalia Lafourcade y Bronco.

Entre los temas que podrían formar parte del repertorio también se encuentran:

Tiempos Dorados Tengo Que Contarte La Línea Leyendas de Tijuana Volver a Ti Callaron Las Canciones Terca Caprichos del Azar Esquina del Mar Lo Que Va A Pasar Amigas Te Celebramos

Los asistentes también esperan escuchar algunos de los sencillos más recientes del disco, que la propia artista ha descrito como un regreso a sus raíces musicales y personales.

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¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma 50, colonia Polanco V Sección, una de las zonas con mejor conectividad de la Ciudad de México.

1. Metro

La forma más sencilla de llegar es mediante la Línea 7 del Metro. La estación Auditorio cuenta con una salida que conecta prácticamente con el recinto.

2. Metrobús

También es posible utilizar la Línea 7 del Metrobús, que recorre Paseo de la Reforma. La estación Auditorio se encuentra frente al inmueble.

3. Automóvil

Quienes lleguen en vehículo particular deben considerar que la circulación sobre Reforma suele complicarse antes y después de los eventos masivos. La recomendación es salir con tiempo suficiente y verificar la disponibilidad de estacionamiento.

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Recomendaciones para entrar al concierto de Julieta Venegas y evitar contratiempos

Para disfrutar la experiencia sin inconvenientes, los organizadores recomiendan:

Llegar al menos una hora antes del inicio del espectáculo

Tener listo el boleto digital o físico

Revisar previamente las restricciones de acceso

Evitar llevar cámaras profesionales o equipos de video

Considerar alternativas de transporte para el regreso

Ticketmaster señala que no se permite el ingreso de cámaras ni equipos de grabación profesional. Asimismo, los menores de edad pueden ingresar siempre que cuenten con boleto.

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¿Qué esperar del show de Julieta Venegas en el Auditorio Nacional?

La gira Norteña representa uno de los proyectos más personales de Julieta Venegas en años recientes. El álbum explora temas como la identidad, la memoria, la migración y la vida en la frontera norte de México, elementos que han definido gran parte de su trayectoria artística.

Por ello, el público puede esperar un concierto que combine nostalgia y actualidad: desde clásicos como Limón y Sal, Me Voy y Andar Conmigo, hasta composiciones de Norteña que reflejan la evolución musical de la cantante, sin perder su esencia.

Además, el Auditorio Nacional es uno de los escenarios más importantes en la carrera de la intérprete, por lo que no se descarta alguna sorpresa especial para los asistentes.

Con una trayectoria que supera las tres décadas y un repertorio que ha acompañado a distintas generaciones, Julieta Venegas promete ofrecer una presentación especial en uno de los recintos más emblemáticos del país.

Entre éxitos que marcaron su carrera y las canciones de su nueva etapa artística, el concierto se perfila como una oportunidad para celebrar la evolución de una de las voces más importantes de la música en español.