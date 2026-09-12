Tim McIlrath fue hospitalizado y Rise Against cancela de último momento su show en CDMX

La banda estadunidense Rise Against canceló de último momento su esperada presentación en el Vans Warped Tour México 2026, desatando la completa sorpresa de los miles de asistentes congregados en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los organizadores del festival musical informaron la mala noticia directamente desde el Vans Stage, ubicación exacta donde tocaría la reconocida agrupación de punk rock ante su fiel base de seguidores mexicanos.

El motivo principal de esta baja repentina recae directamente en el delicado estado de salud del vocalista Tim McIlrath. El carismático cantante contrajo una enfermedad imprevista durante las últimas horas, situación que obligó a su hospitalización de emergencia en un centro médico local y mantuvo en total incertidumbre a los fanáticos sobre su evolución clínica actual en la capital del país.

Tim McIlrath enfermó y fue hospitalizado. Foto: Grosby Group

El festival continúa con éxito y saldo blanco para otras bandas

A pesar de la lamentable ausencia de los intérpretes de éxitos globales como "Savior", el cartel oficial del festival continuó sus actividades musicales con total normalidad a través de sus seis escenarios oficiales habilitados: Vans Stage, Corona Stage, Ghost Stage, Beanbox Stage, Little Caesars Stage y Corona Cero Stage.

Miles de fanáticos del género disfrutaron sin contratiempos de las potentes presentaciones en vivo de agrupaciones internacionales de renombre. Bandas estelares como Papa Roach, Yellowcard, Taking Back Sunday, The All-American Rejects y Bowling for Soup encendieron los ánimos del público mexicano con sus mejores repertorios musicales.

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El despliegue sonoro del evento incluyó también las actuaciones sumamente energéticas de Goldfinger, Dropkick Murphys, Destroy Boys, The Home Team y 2 Minutos. Los asistentes recorrieron los diferentes puntos estratégicos del autódromo para cumplir puntualmente con los horarios asignados al ingresar al recinto, armando un ambiente de fiesta total.

El festival reafirmó su posición sólida como uno de los encuentros de música alternativa más importantes de la región latinoamericana. Pese al golpe anímico por la ausencia de los estelares norteamericanos, la respuesta general del público superó los pronósticos iniciales trazados por la producción.

Anuncian el regreso oficial de Rise Against para la edición 2027

Como una compensación directa para los fanáticos decepcionados por la repentina cancelación médica, los promotores del evento revelaron una excelente noticia en pleno escenario principal. Rise Against quedó confirmada de manera oficial como la primera banda estelar anunciada para la próxima edición del Vans Warped Tour México 2027.

Rise Against en el Rock in Rio 2026. Foto: Grosby Group

De esta forma, los seguidores mexicanos tendrán una nueva oportunidad de presenciar el potente desempeño escénico de Tim McIlrath y su banda durante el próximo año. La organización prometió respetar las condiciones operativas de reembolso o la validez de los accesos conforme a sus políticas oficiales difundidas en las plataformas digitales del festival.

La gran jornada musical cerró con las expectativas superadas en cada uno de los rincones del Autódromo Hermanos Rodríguez. La comunidad rockera nacional demostró su apoyo incondicional hacia el vocalista enfermo, enviando mensajes masivos de aliento y deseando su pronta recuperación tras el aparatoso contratiempo médico registrado este fin de semana en la Ciudad de México.