Alan Ritchson y su esposa Catherine anuncian su separación tras 20 años de matrimonio

El actor estadounidense Alan Ritchson confirmó este sábado su separación definitiva de su esposa Catherine Ritchson. La estrella de la exitosa serie de acción "Reacher" difundió un comunicado conjunto a través de sus perfiles oficiales en redes sociales para notificar el final de su relación sentimental tras dos décadas de matrimonio.

Ambos decidieron concluir su vínculo afectivo para continuar por caminos separados. El mensaje compartido en las plataformas digitales detalla que crecieron juntos como pareja y mantendrán una estrecha colaboración para criar a sus tres hijos en un entorno familiar estable y armonioso, priorizando siempre el bienestar de los menores.

La expareja aseguró que nada empañará los años compartidos ni el profundo respeto mutuo que prevalece entre ellos. El objetivo principal de ambos consiste en otorgarse el espacio necesario para crecer de forma personal, solicitando de manera formal respeto y privacidad a los medios de comunicación durante este complejo proceso familiar.

Los antecedentes legales y la cronología del divorcio

El portal especializado TMZ confirmó mediante documentos legales oficiales que la ruptura no constituyó una decisión improvisada por parte del artista. El intérprete solicitó formalmente el divorcio durante el mes de diciembre, aunque intentaron salvar la relación sentimental y se reconciliaron temporalmente en marzo.

Alan Ritchson y su esposa en una alfombra roja. Foto de IG: Catherine Ritchson

Los esfuerzos de reconciliación no fructificaron de manera permanente, lo cual condujo a la decisión definitiva de separación en este periodo. La historia de la pareja comenzó en su juventud, cuando se conocieron en una clase de ballet siendo adolescentes y un amigo en común los reunió años después para contraer nupcias en 2006.

Los problemas personales recientes del actor

La noticia de la ruptura matrimonial se suma a una etapa de alta tensión personal para el protagonista de la televisión. Meses atrás, el famoso actor protagonizó una pelea con un vecino que generó titulares masivos en la prensa internacional, aunque las autoridades locales no presentaron cargos formales contra ninguna de las partes involucradas.

Alan Ritchson golpeó a vecino en Nashville. Foto IG Alan Rtichson

Ritchson defendió su postura al declarar públicamente que el vecino provocó la confrontación directa. El intérprete calificó aquel incidente violento como uno de los momentos más aterradores de su vida personal, marcando un periodo turbulento que antecedió al anuncio oficial de su separación definitiva.

El famoso actor continúa enfocado en sus proyectos profesionales dentro de la industria del entretenimiento mientras gestiona los detalles legales de su divorcio. Los fanáticos del protagonista de "Reacher" expresaron diversas muestras de apoyo en las plataformas digitales tras conocer la noticia de su separación.