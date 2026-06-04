Los Tigres del Norte no descartan colaboración con Karol G y Peso Pluma

Los Tigres del Norte están felices de cerrar su gira "Los Tigres del Mundo" el próximo 27 de junio en la Ciudad de México.

Emocionados por concluir una etapa del tour:

Para nosotros esta gira que vamos a terminar, si Dios quiere, aquí en México, la mitad de gira de 2026. El 27 de junio estaríamos terminando para agarrar unas vacaciones y, pues, aparte de que nos emociona estar en el área de la Ciudad de México porque aquí fue donde empezamos los masivos”, expresaron.

Foto: Instagram lostigresdelnorte

Con estas palabras, la agrupación dejó ver el significado especial que tiene la Ciudad de México dentro de su trayectoria, ya que fue uno de los lugares donde lograron consolidar su popularidad ante miles de seguidores.

Foto: Instagram lostigresdelnorte

Buscan colaborar con Karol G y Peso Pluma:

La agrupación expresó su deseo de realizar colaboraciones con Karol G y Peso Pluma.

Dijeron que Peso Pluma los invitó a su último concierto, pero lamentaron no poder acompañarlo en Nueva York. Sin embargo, con "mucho cariño" expresaron que, si se presenta la oportunidad, les gustaría acompañarlo.

Sobre una posible colaboración con , señalaron que sería “fabuloso”. También expresaron que la colombiana es una gran amiga para ellos y comentaron que estuvieron juntos en Las Vegas. Además, revelaron que tienen un regalo para ella, mismo que será entregado próximamente.

No piensan retirarse de los escenarios:

La agrupación aseguró que seguirá recorriendo los escenarios, pues por ahora no contempla poner fin a su trayectoria musical.

Definitivamente, hasta que Dios nos dé la facultad de poder seguir haciendo nuestro trabajo estaremos aquí presentes, y sabemos que va haber un día en que eso va a pasar, pero estamos conscientes de que eso viene. Pero, lo más importante es vivir cada segundo, cada instante, cada minuto, disfrutarlo y ser parte de este movimiento de la música”.

Foto: Instagram lostigresdelnorte

Invitan al público a su concierto

Los Tigres del Norte se presentarán por primera vez en el Estadio GNP Seguros con su tour “Los Tigres del Mundo”. Por último, concluyeron e invitaron al público a asistir al concierto.