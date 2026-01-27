Ticketmaster responde tras caos por venta de boletos para BTS en México y niega reventa 

Ticketmaster se vio en el centro de una fuerte polémica tras la venta de boletos para los conciertos de BTS en México, lo que generó molestia e inconformidad entre ARMY, quienes denunciaron fallas y dificultades durante el proceso de compra. Ante esta situación, la empresa publicó una postura oficial en la que explicó lo ocurrido y ofreció detalles sobre lo que, según su versión, provocó el colapso de la plataforma.

El principal argumento de Ticketmaster México es que la demanda superó la cantidad de boletos disponibles. De acuerdo con la empresa en un comunicado compartido a medios, la cantidad de personas que intentaron adquirir entradas fue mucho mayor a los boletos que se podían ofrecer para las fechas programadas en la Ciudad de México.

Especial

Esta situación generó que miles de fans se quedaran sin la oportunidad de asistir, pese a haber ingresado en tiempo y forma a la página.

¿Qué provocó el caos en Ticketmaster durante la venta para BTS?

Durante la venta general, el sitio de Ticketmaster recibió más de 2.1 millones de accesos simultáneos, una cifra que representa una demanda sin precedentes para un concierto en México. Según explicó la empresa, este volumen superó por mucho la capacidad técnica habitual de su plataforma.

Instagram

En las fases de preventa y venta general, se registraron picos de hasta 1.1 millones de personas en la fila virtual esperando su turno para comprar boletos. Sin embargo, la disponibilidad total era de apenas 136 mil 400 entradas, número previamente definido por la promotora del evento y el equipo de BTS, en función del diseño del escenario y del aforo permitido en el recinto.

Ticketmaster aclara la polémica con el precio de los boletos y reventa

Uno de los temas más cuestionados fue el costo de los boletos y si hubo aumentos dinámicos durante el proceso de venta. En su comunicado, Ticketmaster respondió que "no emplea precios dinámicos ni algoritmos que alteren el costo durante el proceso de venta", asegurando que los precios fueron determinados desde un inicio por el artista y su promotor, y se mantuvieron sin cambios en todas las etapas, desde la preventa hasta la venta general.

BTS

Otro aspecto que destacó la empresa fue el modelo de entrega digital de boletos. En esta ocasión, no se ofrecieron entradas físicas en ninguna fase del proceso, esto debido a que se especuló que se habían vendido entradas en algunas taquillas.

Además, la empresa negó estar en contacto con revendedores o con la empresas que ponen a la venta boletos a un precio elevado como Viagogo.

“Ticketmaster rechaza de manera categórica la reventa ilegal, una práctica que afecta a los fans, distorsiona el acceso equitativo a los boletos y genera riesgos económicos y de certeza para el público. Es importante aclarar que algunas plataformas de reventa permiten publicaciones especulativas, es decir, listados de boletos sobre los que la plataforma no verifica su existencia, y pueden poner boletos a la venta que aún no han sido adquiridos; y ninguna de estas plataformas está vinculada ni tiene acceso a los sistemas de Ticketmaster ni a la venta primaria”.

BTS

Ticketmaster explicó que toda la gestión se realizó a través de sus canales digitales oficiales, con el objetivo de garantizar control y seguridad en cada transacción, lo que además busca reducir el fraude o la reventa no autorizada.

Finalmente, pidieron a los fans y público en general evitar la reventa y no comprar boletos por estos medios.

“Finalmente, Ticketmaster hace un llamado a las y los fans a no adquirir boletos a través de plataformas no oficiales ni en cualquier sitio o oferta de reventa, ya que hacerlo implica un riesgo para la validez de las entradas y fomenta prácticas que afectan al público y a la industria en su conjunto”.

