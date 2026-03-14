¿Es Katy Perry? Impactante video de mujer prendiéndose fuego se vuelve viral

Un video que comenzó a viralizarse en redes sociales ha puesto a Katy Perry en el centro de la conversación digital. Las imágenes muestran lo que aparentemente sería un accidente durante la grabación de un proyecto audiovisual vinculado a su nuevo sencillo.

En el video, una mujer con un vestido blanco aparece en medio de un set rodeado de fuego, un recurso visual que parece formar parte de la estética del rodaje. Al principio todo luce bajo control, como una escena cuidadosamente planeada para el video musical.

Sin embargo, en cuestión de segundos la situación cambia. Las llamas comienzan a crecer alrededor del vestido y lo que parecía una coreografía o un efecto especial se transforma en un momento de tensión.

La mujer intenta apartarse del fuego mientras se escuchan gritos de sorpresa entre el equipo de producción. En ese instante, una persona corre para auxiliarla y tratar de apagar las llamas, aunque también termina sufriendo una leve quemadura durante el intento.

El Tribunal Superior de Australia resolvió la disputa entre la diseñadora y la cantante Katy Perry. (Foto: Grosby Group)

¿Era realmente Katy Perry?

El video generó miles de reacciones casi de inmediato, pero también abrió una pregunta clave: ¿la mujer que aparece en las imágenes es realmente Katy Perry?

Hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de la artista ni de su equipo. Sin embargo, muchos fans aseguran reconocerla por su apariencia, su voz y algunos detalles del vestuario.

Otros usuarios, en cambio, creen que podría tratarse de una doble utilizada durante la grabación o incluso de un video manipulado.

En los últimos años, las herramientas de inteligencia artificial han demostrado ser capaces de generar imágenes extremadamente realistas, lo que ha llevado a algunos expertos en redes a sugerir que el clip podría haber sido alterado o sacado de contexto.

Esta incertidumbre ha dividido a los seguidores de la cantante entre quienes creen que se trató de un accidente real y quienes sospechan que podría ser parte de una estrategia promocional para generar expectativa.

“Watch It Burn”, el nuevo proyecto que genera misterio

Más allá de la polémica por el video, el material ha despertado un enorme interés por el supuesto proyecto al que pertenece: el nuevo sencillo Watch It Burn.

El título, que podría traducirse como “Míralo arder”, encajaría con la estética de fuego que aparece en el video viral. Esto ha llevado a los fans a especular que el rodaje del video musical incluiría escenas con efectos visuales intensos y elementos escénicos arriesgados.

Katy Perry (Foto: Grosby Group)

En redes sociales también ha comenzado a circular el acrónimo WIB26, que algunos seguidores interpretan como una posible referencia a “Watch It Burn 2026”. De confirmarse, el sencillo podría formar parte de un proyecto musical más amplio que marcaría el inicio de una nueva etapa artística para la cantante.

La nueva era musical de Katy Perry

La expectativa por el próximo lanzamiento de Katy Perry ha crecido en los últimos meses. Tras la publicación de Bandaids, varios fans interpretaron la canción como una pieza cargada de emociones personales.

Muchos seguidores incluso relacionaron la letra con su relación con el actor Orlando Bloom, lo que alimentó el interés por descubrir hacia dónde se dirigirá la nueva etapa creativa de la artista.

Ahora, el misterioso video que circula en internet ha añadido un nuevo elemento a la conversación. Aunque todavía no se sabe con certeza qué ocurrió durante esa grabación, el video ha conseguido lo que pocas campañas logran: colocar nuevamente a la cantante en el centro del debate digital.

Katy Perry Grosby Group

Por el momento, los fans continúan atentos a cualquier actualización oficial que confirme si el video muestra realmente a Katy Perry o si todo forma parte de una estrategia para promocionar Watch It Burn.

AAAT*