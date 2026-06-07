De Tiburón a El resplandor: Los homenajes ocultos en la serie de terror La maldición de Widow’s Bay

Cuando Katie Dippold tomó pluma y papel –o encendió su computadora– para escribir La maldición de Widow’s Bay, jamás imagino que la serie que estaba escribiendo se convertiría en un éxito en Apple TV.

Y si al guion que hizo Dippold se le suma Matthew Rhys como Tom Loftis, Stephen Root como Wyck y Kate O’Flynn como Patricia, el combo se vuelve explosivo, ya que el texto como las actuaciones de ellos hacen que la serie oscile entre el terror y la comedia, haciendo que todas las emociones que hay entre ellas se exacerben.

“Creo que muchos de nosotros les diremos que simplemente se apegan al guion, que es increíble, entonces no importa, porque están interpretando algo real, y si resulta en comedia o terror se debe únicamente a la excelencia del guion. Así que en realidad no estamos interpretando ninguna de las dos. Simplemente estamos interpretando la verdad del momento.

“Y con eso, supongo que entran en juego otros matices. No es solo terror y comedia, a veces es bastante conmovedor, bastante doloroso. Es bastante reconfortante. Es todo eso, en realidad. No se sentía como algo tan simple, supongo”, compartió Rhys, quien también es productor ejecutivo.

Pero Dippold no sólo se enfocó en darle ese toque de comedia casi involuntaria a sus personajes, también le agregó algo que a ella en lo personal es motivo de admiración. Tiburón, El resplandor y The Mist son historias que tienen referencia en La maldición de Widow’s Bay y que tanto el público como los actores aman ver cuando se asoman en pequeños detalles.

He sido un gran fan de Tiburón toda mi vida. Así que me costó mucho no decir 24 horas, sólo 24 horas. Y de hecho quería la chaqueta con las pequeñas anclas, pero me la negaron. Y al principio, sí, es una comparación y un paralelismo fácil, así que unos días antes del rodaje lo tenía en la cabeza, pero pronto se me fue porque, aunque hay muchas referencias a Tiburón, creo que es un mundo muy singular, un tipo de mundo creado para nuestra bahía”, dijo Rhys

Kate O’Flynn en La maldición de Widow's Bay Cortesía Apple TV

“Recuerdo que, durante la grabación, en la segunda toma que me pidieron, querían que la hiciera de varias maneras, pero me dijeron que, para una de ellas, solo un toque de Shelley Duvall. Y pensé: ‘si no fuera por Shelley Duvall, creo que tengo una oportunidad’, así que fue una referencia. Y la mirada de Patricia al principio sin duda tiene un aire a Shelley Duvall en El Resplandor”, explicó O’Neill.

Así fue como basé a Tom Loftis, en Jack Nicholson en El Resplandor. También tuve mi momento Robert Shaw en un barco. Fue muy divertido, esa es mi referencia a Tiburón”, agregó Rhys.

La serie arranca con la historia de Tom Loftis (Matthew Rhys), el alcalde de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra que intenta impulsar el turismo veraniego mientras ignora una amenaza mucho más profunda que cualquier crisis económica: una maldición centenaria que parece estar incrustada en la propia isla.

Matthew Rhys en La maldición de Widow's Bay. Cortesía Apple TV

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