Tom Hardy volvió a conquistar al público con un thriller criminal que se ha colocado entre las producciones más populares del streaming. La serie, que también reúne a Pierce Brosnan y Helen Mirren, alcanzó el primer lugar de un ranking estadounidense cuando faltaban apenas dos episodios para concluir su segunda temporada.

Se trata de MobLand, conocida en México como Tierra de Mafia, una producción de Paramount+ que combina disputas familiares, crimen organizado y traiciones en el mundo de las organizaciones criminales de Londres.

Su éxito volvió a reflejarse en las clasificaciones de streaming. De acuerdo con Reelgood, la serie pasó del octavo al primer puesto entre las películas y producciones televisivas que generaron mayor interacción entre los usuarios estadounidenses durante la semana del 5 al 11 de noviembre de 2026.

Con su segundo ciclo cerca de concluir, la historia de los Harrigan se prepara para un nuevo enfrentamiento que pondrá a prueba las lealtades de sus integrantes.

¿De qué trata MobLand, el thriller protagonizado por Tom Hardy?

La historia comienza con dos poderosas familias criminales de Londres, los Harrigan y los Stevenson, que mantienen una disputa por el control de sus negocios y territorios.

En medio de ese conflicto aparece Harry Da Souza, interpretado por Tom Hardy, un hombre encargado de solucionar los problemas de los Harrigan antes de que se conviertan en amenazas para toda la organización.

Tom Hardy protagoniza Mobland o Tierra de Mafiosos Paramount

Harry no es precisamente un guardaespaldas. Su trabajo consiste en negociar, contener enfrentamientos, desaparecer problemas y tomar decisiones que otros integrantes de la familia prefieren evitar.

Sin embargo, su lealtad comienza a complicarse conforme las tensiones entre las organizaciones criminales aumentan y los propios Harrigan se convierten en una amenaza para su estabilidad.

Al frente de la familia se encuentran Conrad Harrigan, interpretado por Pierce Brosnan, y Maeve Harrigan, a quien da vida Helen Mirren. Ambos buscan conservar su poder mientras las nuevas generaciones cuestionan su autoridad.

Creada por Ronan Bennett, la serie también cuenta con la participación de Guy Ritchie como productor ejecutivo y director de sus primeros episodios, lo que se refleja en una narración marcada por el humor negro, los diálogos rápidos y los enfrentamientos violentos.

Pierce Brosnan y Helen Mirren, protagonistas de Mobland Paramount

¿Por qué MobLand llegó al número 1 en streaming?

La segunda temporada de MobLand se estrenó el 18 de septiembre de 2026 y consiguió renovar el interés por una historia que comenzó a transmitirse en marzo de 2025.

El 12 de noviembre, Reelgood informó que el thriller protagonizado por Tom Hardy había alcanzado la primera posición de su clasificación semanal en Estados Unidos, superando a otras producciones disponibles en distintas plataformas.

La medición corresponde a las interacciones de los usuarios con los títulos de streaming, por lo que no representa necesariamente el número de espectadores ni las horas de reproducción de cada programa.

El avance de la serie también coincidió con uno de los momentos más tensos de su historia, pues durante la segunda temporada los Harrigan deben enfrentar enemigos dentro y fuera de su propia familia.

Helen Mirren Paramount

Mientras Conrad y Maeve se resisten a perder el control de su imperio, Harry intenta mantener a salvo a quienes ha protegido durante años. La aparición de nuevos adversarios y las ambiciones de los herederos complican cada vez más esa tarea.

¿Cuándo se estrena el final de la segunda temporada de MobLand?

El décimo y último episodio de la segunda temporada de MobLand se estrenará el viernes 20 de noviembre de 2026 en Paramount+.

La entrega pondrá fin a una temporada en la que los Harrigan han enfrentado traiciones, disputas internas y nuevas amenazas contra su organización criminal.

El noveno capítulo, titulado Nervous Breakdown, llegó a la plataforma el 13 de noviembre, por lo que los seguidores de la producción tendrán que esperar una semana para conocer el desenlace de esta etapa.

Sin embargo, la historia no terminará definitivamente con ese episodio. Paramount+ confirmó en septiembre de 2026 que MobLand fue renovada para una tercera temporada, aunque todavía no se ha anunciado su fecha de estreno.

¿Dónde ver MobLand con Tom Hardy en México?

Las dos temporadas de MobLand, o Tierra de Mafia, están disponibles en Paramount+ México, plataforma que cuenta con los episodios de la producción y donde se estrenará el final de la segunda entrega.

La serie también puede encontrarse mediante canales asociados de Paramount+ en otros servicios de streaming, dependiendo de la suscripción contratada.

Además de Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren, el reparto incluye a Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon y Johnny Flynn.

Con una tercera temporada confirmada, la historia de los Harrigan continuará más allá del próximo 20 de noviembre, aunque todavía está por conocerse quiénes conseguirán mantener su lugar dentro del imperio criminal.