The White Lotus 4: HBO Max revela a los nuevos actores que se suman a la serie

HBO Max confirmó nuevos detalles sobre la esperada cuarta temporada de The White Lotus, una de sus producciones más exitosas en los últimos años. La serie regresará con una historia inédita, nuevos personajes y un elenco renovado que promete mantener el tono de drama, sátira y misterio que la ha caracterizado.

Tras el cierre de su tercera entrega en febrero de 2025, la producción creada por Mike White ya prepara su siguiente capítulo, que trasladará la historia a un nuevo destino europeo.

Un nuevo destino: la Riviera Francesa

La cuarta temporada estará ambientada en la exclusiva Riviera Francesa, uno de los destinos turísticos más lujosos de Europa. En particular, la historia se desarrollará en el Château de la Messardière, ubicado en Saint-Tropez.

Siguiendo la fórmula de entregas anteriores, la serie explorará las dinámicas entre huéspedes adinerados y empleados del hotel, en medio de tensiones sociales, conflictos personales y un nuevo misterio que se irá revelando a lo largo de la temporada.

Los nuevos actores confirmados

A través de redes sociales, HBO Max anunció a los intérpretes que se integran al elenco en esta nueva etapa. Entre los nombres confirmados se encuentran Chloe Bennet, Max Greenfield, Charlie Hall, Kumail Nanjiani y Jarred Paul.

Estos actores se suman a un reparto previamente anunciado que incluye a Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Alexander Ludwig, Chris Messina y AJ Michalka, entre otros.

Hasta el momento, la producción no ha revelado qué personajes interpretará cada uno, ni detalles específicos sobre sus historias dentro de la trama.

¿Cuándo se estrena la temporada 4?

Aunque aún no hay una fecha oficial de estreno, se ha informado que las grabaciones comenzarán en abril. Con base en los tiempos de producción de temporadas anteriores, se estima que los nuevos episodios podrían llegar a finales de 2026 o durante los primeros meses de 2027.

La serie ha mantenido un patrón de estreno a inicios de año, por lo que no se descarta que esta tendencia continúe con la nueva entrega.

Por ahora, la plataforma continuará revelando información conforme avance la producción, mientras la expectativa de los seguidores crece ante el regreso de una de las series más comentadas de los últimos años.