Shakira habría retrasado su show en Copacabana por salud de su papá; estaría hospitalizado

Shakira podría estar viviendo días de tensión debido a la situación de salud de su padre, William Mebarak, lo que ha generado múltiples reportes en medios de comunicación. La información que ha salido a la luz indica que el estado del hombre de 94 años habría requerido atención médica reciente, provocando preocupación tanto en su entorno cercano como entre los seguidores de la artista.

En medio de estas versiones, periodistas y conductores han compartido detalles sobre lo ocurrido. Lucho Borrego, conductor de Siéntese quién pueda, señaló que el papá de la cantante “aparentemente está bastante malito”, aunque también mencionó que habría recibido información de una fuente cercana que apunta a cierta estabilidad.

William Mebarak, padre de Shakira, con sus nietos Milan y Sasha

“Me dicen que el señor está estable. Hablé con una persona cercana a los hermanos de Shakira”.

Papá de Shakira está hospitalizado

Información difundida este lunes 4 de mayo por la periodista Sulay Ucrós, desde las afueras de la Clínica Iberoamérica en Barranquilla, sugiere que William Mebarak habría sido ingresado por un problema de salud delicado. Sin embargo, aclaró que, según fuentes no oficiales, su condición se mantiene estable.

Instagram

“Lo que nos dicen es que la cantante podría estar arribando en las próximas horas para ponerse al frente de esta situación (…), el señor William Mebarak, hace dos años, exactamente, estuvo hospitalizado en este centro asistencial por un cuadro de neumonía que lo tuvo justamente en una Unidad de Cuidados Intensivos, es decir, que él hace desde algunos años viene presentando quebrantos de salud”.

También subrayó la falta de información confirmada sobre lo que ocurre dentro del hospital al señalar:

“La información sobre el estado de salud del papá de Shakira ha sido muy hermético, no se ha conocido a detalle qué es lo que pasa aquí en el interior de este centro asistencial”.

Shakira se enteró del estado de salud de su papá antes de su concierto en Copacabana

Otros reportes, como el de la revista ¡Hola!, apuntan a que el padre de la cantante habría sufrido “una isquemia” el sábado 2 de mayo “por la mañana”. De acuerdo con esta versión, el adulto mayor permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos durante aproximadamente 24 horas, lo que generó preocupación en la familia.

Posteriormente, se indicó que su condición permitió que fuera trasladado a una habitación bajo observación médica, lo que representó un ligero alivio dentro del panorama general.

Instagram

La situación habría impactado directamente en la agenda profesional de Shakira. Según el medio brasileño Correio Braziliense, la artista se enteró del estado de su padre “momentos antes de subir al escenario” en Copacabana.

Esto la llevó a pedir un tiempo para recomponerse emocionalmente, provocando que el espectáculo comenzara cerca de dos horas más tarde de lo previsto.

A pesar del difícil momento, la cantante decidió cumplir con su compromiso en Brasil. La preocupación por la salud de su padre estuvo presente durante las horas previas al concierto, pero finalmente optó por subir al escenario y ofrecer su presentación al público.

Antecedentes médicos del padre de Shakira

La salud del padre de la cantante no es un tema nuevo. En los últimos años, William Mebarak ha enfrentado diversos episodios médicos que han requerido atención constante.

En 2022, sufrió una caída que derivó en su hospitalización, mientras que en 2023 fue sometido a una intervención cerebral para tratar la hidrocefalia mediante la colocación de una válvula.

Sobre este proceso, la propia Shakira compartió en su momento: “Lo que él ha aguantado y superado físicamente en el último año y medio, a su edad, no tiene explicación alguna. Ha soportado seis operaciones, dos covid, dos caídas, un sangrado cerebral, afectación neurológica, una neumonía, y sigue con su sonrisa iluminando la vida de las personas que lo amamos”.

Grosby Group

A lo largo de estos años, la familia ha optado por mantener cierta reserva sobre los detalles médicos. Aunque algunos episodios han salido a la luz, otros ingresos hospitalarios no han sido explicados públicamente.

Incluso hacia finales de 2025 surgieron rumores sobre una posible recaída, pero estos fueron desmentidos, confirmando que William Mebarak se encontraba en casa, bajo cuidados acordes a su edad, mientras la cantante continuaba con sus actividades profesionales.

PJG