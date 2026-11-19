No hizo falta un estadio ni una producción multitudinaria para que The Warning se reuniera con sus seguidores en la Ciudad de México. Las hermanas Villarreal organizaron una presentación sorpresa en uno de los lugares menos esperados para un concierto de rock.

Tacos Los Atarantados fue la sede del concierto sorpresa que The Warning ofreció en la Zona Rosa de CDMX. IG thewarningrockband

The Warning ofrece concierto sorpresa en una taquería de CDMX

La noche del miércoles 18 de noviembre, Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal se presentaron en una sucursal de Tacos Los Atarantados, ubicada en la Zona Rosa de la capital mexicana, donde decenas de seguidores se reunieron para escucharlas en vivo.

Todo comenzó unas horas antes, cuando la agrupación originaria de Monterrey compartió una publicación en sus redes sociales en la que invitaba a sus seguidores capitalinos a ponerse en contacto con ellas a través de WhatsApp.

Sin revelar todos los detalles del encuentro, las hermanas publicaron varias fotografías en las que aparecían disfrutando de unos tacos y recorriendo distintos espacios del establecimiento, imágenes que sirvieron como pistas para localizar el lugar.

La convocatoria fue suficiente para que los seguidores de The Warning se trasladaran hasta la taquería, donde comenzaron a formarse filas antes de que las artistas iniciaran su presentación.

Durante el encuentro, la agrupación interpretó algunas de las canciones que han acompañado su crecimiento dentro de la escena del rock mexicano. Entre los temas que pudieron escuchar los asistentes estuvieron “Qué más quieres” y “Martirio”.

La presentación permitió a los fanáticos disfrutar de la música de las hermanas en un espacio mucho más reducido que los recintos donde suelen ofrecer sus conciertos.

The Warning ganó su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Rock por Ego. IG thewarningrockband

The Warning no esperaba la respuesta de sus seguidores mexicanos

Una vez terminado el encuentro, las integrantes de The Warning recurrieron a su cuenta de Instagram para compartir sus impresiones sobre lo ocurrido y reconocer que la asistencia superó sus expectativas.

“Seguimos sin creer toda la gente que se reunió hoy en CdMx, no esperábamos todo este amor”, escribieron las hermanas Villarreal.

Las artistas también agradecieron a quienes modificaron sus planes para acompañarlas durante la noche y aprovecharon la publicación para adelantar que tienen preparada otra sorpresa para su próximo concierto en la capital.

La visita a la taquería no fue el único acercamiento que las integrantes del grupo tuvieron con el público mexicano durante los últimos días.

El sábado 14 de noviembre, Paulina Villarreal fue una de las invitadas especiales de Garbage durante el concierto gratuito que la banda estadounidense ofreció en el Zócalo de la Ciudad de México.

La baterista acompañó a Shirley Manson sobre el escenario para interpretar I Think I’m Paranoid, canción que forma parte del segundo álbum de estudio de Garbage, publicado en 1998.

The Warning agradeció a sus seguidores por asistir a su concierto sorpresa en una taquería de CDMX. IG thewarningrockband

The Warning celebra su primer Latin Grammy y prepara nuevos conciertos

La presentación en la taquería ocurrió en medio de las celebraciones por uno de los mayores logros profesionales de las hermanas Villarreal, quienes han llevado su propuesta de rock a escenarios de distintos países.

El pasado 12 de noviembre, The Warning ganó su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Rock gracias a Ego, un reconocimiento que se suma a los avances que ha conseguido la agrupación fuera de México.

Sin embargo, las actividades de Daniela, Paulina y Alejandra en territorio mexicano todavía no terminan. La banda tiene programadas dos presentaciones que reunirán a públicos mucho más numerosos durante los próximos meses.

22 de noviembre de 2026: Espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte.

Espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte. 5 de febrero de 2027: Primer concierto de The Warning en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Esta última presentación llevará al trío regiomontano a uno de los recintos de mayor capacidad del país, donde han ofrecido conciertos artistas internacionales como Taylor Swift, Metallica y Guns N’ Roses.