¿Qué series de Pokémon llegarán a Disney+ y cuándo se estrenan?

Pokémon tendrá una nueva etapa en streaming de la mano de Disney Plus. La plataforma recibirá contenido de una de las franquicias más populares del entretenimiento, con una producción completamente nueva y el regreso de una serie que muchos fans conocen desde hace décadas.

¿Qué series de Pokémon llegarán a Disney Plus?

El acuerdo entre The Pokémon Company International y Disney incluye por ahora dos producciones que se incorporarán al catálogo de Disney Plus.

La primera será Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu, una nueva serie realizada en stop-motion que llegará al streaming durante 2027.

La historia seguirá a Sirfetch’d y Pichu en una aventura por la región de Galar, donde ambos tendrán diferentes misiones para ayudar y proteger a otros Pokémon.

La serie será realizada por Aardman, compañía británica detrás de producciones como Wallace & Gromit, Pollitos en fuga y Shaun the Sheep.

El trabajo conjunto entre Aardman y The Pokémon Company fue anunciado desde finales de 2024, aunque en ese momento prácticamente no se dieron detalles sobre la historia ni los personajes que aparecerían.

Durante 2026 comenzaron a darse a conocer imágenes y más información sobre la producción. Fue durante PokémonXP, celebrado en San Francisco, donde se confirmó que Disney Plus tendrá la distribución mundial exclusiva de la serie.

El proyecto tendrá a Tom Parkinson como director, mientras que Natalie McKay y James Young forman parte del equipo creativo de Aardman que trabaja en esta nueva historia de Pokémon.

Pokémon llegará a Disney Plus con nuevos contenidos durante 2027. Web Pokemon.com

Ash y Pikachu también llegarán a Disney Plus

Disney Plus también sumará una de las etapas más conocidas de la serie animada de Pokémon.

Pokémon la serie: El comienzo recuperará las primeras aventuras de Ash Ketchum y Pikachu, desde que el joven entrenador deja Pueblo Paleta y comienza su viaje por la región de Kanto.

La serie ya empezó a llegar al catálogo de Disney Plus en Estados Unidos y algunos mercados internacionales. En el caso de México y el resto de Latinoamérica habrá que esperar hasta 2027 para verla en la plataforma.

Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Television, destacó que Pokémon sigue conectando tanto con quienes han seguido la franquicia durante años como con el público infantil actual, incluso tres décadas después de la llegada de sus primeros videojuegos.

Ash y Pikachu tendrán una nueva casa en streaming con Disney Plus. Prime Video

Pokémon cumple 30 años con nuevos proyectos

El acuerdo con Disney Plus llega además durante el 30 aniversario de Pokémon, una celebración que durante 2026 ha incluido varios anuncios sobre los próximos proyectos de la franquicia.

Parte de las novedades se presentaron durante PokémonXP y el Campeonato Mundial Pokémon 2026, realizados en San Francisco, donde hubo anuncios relacionados con videojuegos, el juego de cartas y las próximas producciones animadas.

Entre ellas se encuentra Pokémon: Wild Card, una nueva película animada anunciada durante el cierre del evento y que tiene previsto su estreno para 2027.

A la lista se suma Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch'd y Pichu, que llevará el estilo de animación de Aardman al mundo de Pokémon.

El stop-motion tampoco es completamente nuevo para la franquicia. Netflix estrenó en 2023 Pokémon Concierge, otra serie realizada con esta técnica, aunque en ese caso estuvo a cargo del estudio japonés dwarf studios.

La producción de Aardman contará una historia diferente y tendrá como escenario Galar, región que apareció originalmente en los videojuegos Pokémon Sword y Pokémon Shield.

Pokémon la serie El comienzo llegará a Latinoamérica en 2027. The Pokemon Company

¿Cuándo llegará Pokémon a Disney Plus en México?

Los fans de México y Latinoamérica tendrán que esperar hasta 2027 para comenzar a ver los títulos anunciados como parte del acuerdo.

Pokémon la serie: El comienzo será uno de los primeros en llegar a la región, mientras que Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch'd y Pichu se estrenará de manera exclusiva en Disney Plus a nivel mundial.

Por ahora, Disney Plus y The Pokémon Company no han anunciado las fechas exactas de estreno de ninguna de las dos producciones durante 2027.