¿Qué le pasó a Paulina Villarreal? Lo que sabemos sobre la salud de la baterista de The Warning

Momentos de gran preocupación vivieron los seguidores de The Warning durante un concierto de la banda en Münster, Alemania, cuando Paulina "Pau" Villarreal sufrió un desmayo en pleno escenario mientras interpretaba una de las canciones más exigentes de su repertorio. El incidente obligó a interrumpir el espectáculo y, posteriormente, cancelar el resto de la presentación para salvaguardar la salud de la artista.

Pau Villarreal se desmayó durante un concierto en Alemania

El incidente ocurrió mientras The Warning interpretaba "Disciple", uno de los temas más intensos de sus conciertos. En videos compartidos por asistentes se observa cómo Pau comienza a mostrar signos de malestar antes de perder el conocimiento frente al público.

El incidente ocurrió mientras la banda interpretaba la canción "Disciple". IG thewarningrockband

De inmediato, integrantes del equipo técnico subieron al escenario para brindarle atención médica, mientras sus hermanas Daniela y Alejandra Villarreal detenían la presentación.

Aunque inicialmente ambas intentaron continuar el concierto para agradecer el apoyo de los asistentes e interpretaron algunos temas adicionales, finalmente decidieron cancelar el espectáculo al considerar que lo más importante era la recuperación de Pau.

La decisión fue recibida con comprensión por parte del público, que respondió con aplausos y mensajes de apoyo hacia la agrupación mexicana.

¿Cuál es el estado de salud de Paulina Villarreal?

Las especulaciones sobre el estado de salud de la baterista no tardaron en aparecer en redes sociales, pero fue la propia Paulina quien aclaró la situación pocas horas después.

A través de sus historias de Instagram explicó que ya se sentía enferma antes de subir al escenario, pero decidió presentarse debido al compromiso que tenía con los asistentes.

La músico reveló que una gripe, el cansancio y el intenso calor provocaron el desmayo. IG paulina.thewarning

La músico reveló que atravesaba un cuadro de gripe y que la combinación del cansancio acumulado con las altas temperaturas dentro del recinto terminó provocándole el desmayo.

Con el sentido del humor que suele caracterizarla, escribió que únicamente necesitaba descansar unos días y hasta bromeó pidiendo que le enviaran el video del momento, lo que tranquilizó rápidamente a sus seguidores. Su mensaje confirmó que el episodio no pasó a mayores y que su recuperación avanzaba favorablemente.

Pau explicó que ya se encontraba enferma antes de subir al escenario. IG paulina.thewarning

Fans reaccionan al desmayo de Paulina Villarreal

Tras conocerse lo ocurrido, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño para Pau, pero también surgió un debate sobre el intenso ritmo de trabajo que ha mantenido la agrupación durante los últimos años.

La baterista tranquilizó a sus seguidores al confirmar que ya se encuentra fuera de peligro. IG thewarningrockband

Muchos seguidores señalaron que la agenda de conciertos, grabaciones, entrevistas y promoción podría estar pasando factura al trío regiomontano, especialmente a Paulina, quien además de tocar la batería participa activamente como vocalista en varias canciones.

Algunos usuarios consideraron que el creciente éxito internacional de la banda también hace necesario que exista un mayor equilibrio entre las giras y los periodos de descanso, con el objetivo de proteger la salud física y mental de las integrantes.

El nuevo álbum de The Warning

El incidente llegó justo cuando The Warning vive uno de los momentos más importantes de su carrera internacional. La banda originaria de Monterrey se encuentra realizando una gira por Europa y recientemente anunció el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Everything's Falling, cuyo estreno está previsto para el próximo 28 de agosto.

El incidente ocurrió en medio de la gira europea y del anuncio del nuevo álbum Everything's Falling. IG thewarningrockband

Como adelanto del nuevo material, el grupo ya presentó los sencillos "Kerosene", "Ego" y "Ritual", canciones que han aumentado la expectativa entre sus seguidores alrededor del mundo.

Desde su formación en 2013, las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez se han consolidado como uno de los proyectos de rock mexicano con mayor reconocimiento internacional, presentándose en importantes festivales y compartiendo escenario con figuras destacadas del género.

A pesar del susto que vivieron los asistentes al concierto en Alemania, todo indica que el episodio quedó en un mal momento provocado por una combinación de enfermedad, agotamiento y calor extremo.

Por ahora, los seguidores de The Warning pudieron conocer que la baterista se encuentra estable y enfocada en recuperarse antes de retomar sus actividades.