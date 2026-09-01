La razón por la que Zendaya JAMÁS vestirá a estas 5 famosas marcas (y no vas a poder creerlo)

Hoy, Zendaya es una de las grandes referencias de estilo de su generación. Cada una de sus apariciones en una alfombra roja es analizada al detalle y sus looks durante las giras promocionales de películas como Spiderman y Dune: Part Two han confirmado su capacidad para convertir la moda en una extensión de cada personaje.

Pero antes de convertirse en una de las estrellas más solicitadas por las casas de lujo, hubo firmas que simplemente no quisieron vestirla. Y, según ha revelado su estilista, Law Roach, aquel rechazo todavía tiene consecuencias.

¿Cuáles son las cinco marcas que rechazaron vestir a Zendaya?

Roach, quien trabaja con Zendaya desde que ella tenía apenas 14 años, recordó recientemente los complicados comienzos de su colaboración.

Chanel, Dior, Gucci, Valentino y Saint Laurent fueron las firmas que rechazaron prestar diseños a Zendaya. IG luxurylaw

Cuando intentaba conseguir prendas para las apariciones públicas de la entonces joven actriz, llamó a las puertas de cinco de las casas más importantes de la moda: Chanel, Saint Laurent, Dior, Gucci y Valentino.

La respuesta, asegura, fue la misma en todos los casos: no. Algunas firmas le sugirieron volver a intentarlo al año siguiente, mientras que otras consideraban que Zendaya todavía era demasiado inexperta o simplemente no figuraba entre sus prioridades.

En ese momento, nadie podía imaginar que aquella adolescente terminaría convertida en una de las figuras más influyentes de la alfombra roja.

El estilista de Zendaya reveló que las grandes marcas consideraban que la joven estrella era demasiado inexperta. IG luxurylaw

La razón por la que Zendaya no usa Dior, Chanel y Gucci

Sin embargo, Law Roach no olvidó las negativas. Según explicó, tomó una decisión que durante años funcionó casi como una regla de oro para el dúo: si una marca había rechazado vestir a Zendaya cuando empezaba, él no volvería a pedirle ropa cuando se convirtiera en una superestrella.

Aunque Zendaya se ha convertido en una de las celebridades más solicitadas, Law Roach asegura que todavía no la veremos luciendo algunas de estas marcas en la alfombra roja. IG luxurylaw

Y lo cumplió. El estilista ha sido especialmente claro al hablar de tres firmas. Según sus declaraciones, Zendaya nunca ha llevado Dior, Chanel ni Gucci en una alfombra roja, ni en ruedas de prensa o apariciones públicas organizadas como parte de sus promociones.

La situación con Valentino fue distinta, pues la actriz comenzó a utilizar sus diseños públicamente cuando mantuvo una relación contractual con la maison italiana en 2020.

El boicot no oficial a la alfombra roja de Law Roach y Zendaya

La historia volvió a salir a la luz recientemente durante la participación de Roach en el programa You'd Be an Iconic Guest, conducido por Ziwe.

Law Roach tomó una decisión que cambió para siempre la relación de Zendaya con estas poderosas casas de moda y sus apariciones públicas. IG luxurylaw

La presentadora le recordó su supuesto “boicot no oficial” contra Saint Laurent, Dior, Valentino, Chanel y Gucci y le preguntó por qué había mantenido aquella postura durante tanto tiempo.

La respuesta de Law dejó claro que su posición personal ha cambiado. Reconoció, con humor, que ha aprendido a dejar atrás algunos rencores y recordó incluso que en ese momento llevaba una prenda de Saint Laurent.

Para él, guardar resentimiento permanentemente ya no tiene sentido. Pero cuando llegó la pregunta clave —si eso significaba que Zendaya comenzaría finalmente a vestir alguna de esas cinco casas en la alfombra roja—, Roach fue contundente:

No”

Solo hubo una única gran excepción, ya que Zendaya firmó un contrato como imagen de la reconocida casa italiana. DPA

Una respuesta breve que demuestra que la historia va mucho más allá de un simple capricho estilístico.

Para el famoso arquitecto de imagen, aquellas primeras negativas forman parte de la memoria de una relación profesional construida desde cero, cuando él y Zendaya todavía tenían que demostrar su lugar en una industria que hoy los considera una de las duplas más poderosas.

Zendaya y Law Roach: la dupla que convirtió el rechazo en éxito

Precisamente por las dificultades para conseguir préstamos de las grandes marcas, Roach encontró una solución en su propio universo: la moda vintage.

La moda vintage fue clave en los inicios de Zendaya y Law Roach, quienes recurrieron a piezas de archivo cuando las principales casas de lujo no estaban dispuestas a prestarles ropa. DPA

El estilista había tenido una tienda especializada en Chicago y muchas de las piezas que Zendaya llevó en los primeros años de su carrera procedían de su propia colección o de archivos de moda.

Lo que comenzó como una necesidad terminó convirtiéndose en una de las claves de su identidad estética. Zendaya y Roach aprendieron a buscar piezas históricas, referencias inesperadas y diseños de archivo mucho antes de que el vintage se consolidara como una de las grandes obsesiones de las alfombras rojas.

Lo que comenzó como una serie de rechazos terminó impulsando una de las alianzas de moda más exitosas de Hollywood. IG luxurylaw

Hoy, esa misma filosofía sigue presente en algunos de sus looks más recordados. La actriz ha llevado creaciones de archivo y piezas de diseñadores legendarios, demostrando que su estilo no depende exclusivamente de las tendencias del momento ni de las grandes firmas que compiten por vestir a las celebridades.

El secreto de su éxito, después de todo, parece estar en una fórmula que nació cuando nadie quería prestarles ropa: creatividad, memoria y una absoluta confianza mutua.

Y aunque el tiempo transformó a Zendaya en una estrella mundial, Law Roach parece decidido a no olvidar quiénes apostaron por ella cuando todavía no era el fenómeno de moda que es hoy.