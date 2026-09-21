The Savant sufre otro retraso y no llegará a Apple TV hasta 2027

The Savant sigue sin llegar a Apple TV. La serie protagonizada y producida por Jessica Chastain sufrió un nuevo cambio en sus planes de lanzamiento después de permanecer cerca de un año fuera del calendario de la plataforma.

Apple retrasa The Savant otra vez y ahora llegará en 2027

The Savant se estrenará en la primavera de 2027, según reportaron medios estadounidenses este fin de semana. Apple TV todavía no ha anunciado el día exacto en el que liberará la producción.

El cambio supone un nuevo retraso para una serie que originalmente estaba programada para debutar el 26 de septiembre de 2025. Apple había preparado un lanzamiento de dos episodios y posteriormente estrenaría uno cada viernes hasta completar sus ocho capítulos.

Sin embargo, esos planes se detuvieron apenas tres días antes del estreno. El 23 de septiembre de 2025, la compañía retiró The Savant de su calendario y comunicó que había decidido posponerla después de una evaluación, sin explicar públicamente el motivo específico.

La producción permaneció en pausa durante el resto de 2025. Durante 2026 surgieron nuevas expectativas sobre su posible llegada a la plataforma, pero el año terminará sin que la serie forme parte del catálogo. La nueva ventana la coloca directamente en 2027.

La producción ya estaba terminada cuando ocurrió el primer cambio. De hecho, algunos críticos habían tenido acceso anticipado a episodios antes de que Apple cancelara el lanzamiento previsto para septiembre de 2025.

Jessica Chastain protagoniza The Savant, cuyo estreno fue retrasado nuevamente por Apple hasta 2027. X @DiscussingFilm

Por qué Apple retrasó The Savant antes de su estreno

Apple nunca dio una explicación concreta sobre el primer aplazamiento. La compañía se limitó a informar que había tomado la decisión después de una “cuidadosa consideración” y aseguró que esperaba presentar la serie en otro momento.

The Savant aborda temas como radicalización en internet, extremismo doméstico y violencia política. La historia incluye a una investigadora que se infiltra en comunidades de odio para identificar amenazas y evitar que sus integrantes lleven a cabo ataques.

The Savant sigue pendiente de estreno después de que Apple volviera a retrasar la serie protagonizada por Jessica Chastain. Apple TV

Jessica Chastain rechazó el retraso de The Savant

La decisión original no contó con el respaldo de su protagonista. Jessica Chastain publicó un mensaje en el que reconoció su buena relación profesional con Apple, pero dejó claro que no compartía la decisión tomada con la serie.

La actriz señaló entonces que ella y la compañía “no estaban alineadas” sobre el aplazamiento. También mencionó distintos episodios de violencia ocurridos en Estados Unidos para explicar por qué consideraba que el tema abordado por la producción continuaba vigente.

Chastain defendió que The Savant busca mostrar el trabajo de las personas encargadas de detectar amenazas antes de que se conviertan en ataques. Además de protagonizar la serie, participa como productora ejecutiva mediante su compañía Freckle Films.

Pese a su desacuerdo público, el proyecto nunca fue anunciado como cancelado. Durante los meses posteriores, la actriz sostuvo que la serie terminaría llegando a la pantalla, aunque todavía no existía una fecha definitiva para hacerlo.

Jessica Chastain encabeza The Savant, serie de Apple TV que sufrió un nuevo retraso hasta 2027. X @DEADLINE

De qué trata The Savant de Jessica Chastain

La serie sigue a una investigadora encubierta conocida bajo el seudónimo de The Savant. Mientras mantiene una vida familiar fuera del trabajo, utiliza diferentes identidades digitales para entrar en comunidades relacionadas con grupos extremistas.

Su labor consiste en seguir conversaciones y establecer contacto con sus integrantes para detectar posibles amenazas. El objetivo es reunir información que permita identificar a personas dispuestas a pasar de los mensajes violentos en internet a la preparación de ataques.

La historia está inspirada en el reportaje Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?, escrito por Andrea Stanley y publicado por Cosmopolitan en 2019. El texto presentó el trabajo de una investigadora real especializada en infiltrarse en comunidades extremistas.

Melissa James Gibson, quien trabajó en producciones como House of Cards y Anatomy of a Scandal, creó la adaptación televisiva. Matthew Heineman participa como director y productor ejecutivo, mientras Rachel Morrison también estuvo involucrada en la dirección.