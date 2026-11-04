Pedro Pascal, John Leguizamo y más famosos celebran resultados en elecciones de Estados Unidos

Las elecciones en Estados Unidos no solamente han generado comentarios entre políticos y ciudadanos, también han llamado la atención de varias celebridades de Hollywood, quienes utilizaron sus redes sociales para compartir sus opiniones sobre los resultados y expresar lo que sienten ante el panorama político del país.

Durante los últimos días, algunas celebridades habían aprovechado su popularidad para invitar a sus seguidores a participar en las votaciones. Ahora que se han dado a conocer los resultados, varias de estas figuras han vuelto a pronunciarse, aunque esta vez para hablar sobre lo ocurrido en las urnas.

Las reacciones no tardaron en llamar la atención, especialmente porque algunas celebridades han expresado abiertamente sus diferencias con Donald Trump y sus políticas. Sin embargo, sus publicaciones también estuvieron enfocadas en la participación ciudadana y en los cambios de representación política.

Famosos celebran resultados de las elecciones en Estados Unidos

Pedro Pascal

Uno de los actores que se mantuvo pendiente de las votaciones fue Pedro Pascal, quien días antes había utilizado sus redes sociales para animar a las personas a ejercer su derecho al voto.

Después de conocer los resultados, el protagonista de The Last of Us publicó un mapa de Texas pintado de azul y acompañado de un corazón blanco. Junto a la imagen escribió una sola palabra con la que dejó ver cómo se sentía:

"Llorando".

Captura de pantalla

Jimmy Kimmel

Por otra parte, Jimmy Kimmel habló sobre las elecciones durante el monólogo de apertura de su programa de televisión. Como suele hacerlo, el conductor recurrió al humor para comentar lo sucedido y lanzó algunas bromas relacionadas con Donald Trump.

"La ola azul ha llegado a tierra firme, y ahora comienza la Boda Roja", expresó el presentador, haciendo referencia a los resultados favorables para los demócratas y utilizando una comparación con la conocida escena de Game of Thrones.

Kimmel también hizo una broma sobre los comentarios relacionados con Nicki Minaj y John Husted, al señalar que, después de tanto hablar de sus traseros, Trump terminaría preocupado por el suyo tras los resultados electorales.

John Leguizamo

John Leguizamo publicó un video en Instagram en el que expresó su emoción y agradeció a las personas que participaron en las votaciones.

"¡Lo has conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Ha llegado la hora de la redención", exclamó el actor.

Además de compartir su reacción, Leguizamo destacó el resultado de Xavier Becerra en California, al que señaló como un momento importante para la representación de la comunidad latina en la política estadounidense.

Bette Midler

Otra celebridad que compartió un mensaje fue Bette Midler, quien expresó su satisfacción por los resultados electorales y agradeció a los estadounidenses que acudieron a votar.

"Estoy encantada. Una noche tan maravillosa. Gracias, Estados Unidos. Han salvado a nuestro querido país", escribió.

Chiquis Rivera

La hijade Jenni Rivera también acudió a sus redes sociales para agradecer a quienes acudieron a votar y celebró el triunfo del partido Demócrata.

“A todos los que se tomaron el tiempo de ir a votar ¡Muchas Gracias! Su voz cuenta y su participación es parte del cambio que podemos lograr juntos para construir un mejor futuro”.

¿Qué pasó en las elecciones de Estados Unidos y cuáles fueron los resultados?

Las elecciones de medio mandato, conocidas como midterms, se realizaron el 3 de noviembre y permitieron a los estadounidenses elegir a nuevos representantes del Congreso, además de gobernadores y otros cargos públicos.

Estos comicios son importantes porque se celebran a la mitad del periodo presidencial y pueden cambiar el equilibrio político del país, especialmente cuando el partido del presidente pierde espacios en el Congreso.

Generada con IA.

En esta ocasión, el Partido Demócrata consiguió el control de la Cámara de Representantes y del Senado, mientras que el Partido Republicano, al que pertenece Donald Trump, sufrió derrotas en distintas contiendas.

Entre los resultados más destacados se encuentran las victorias demócratas en Texas, donde Gina Hinojosa ganó la gubernatura y James Talarico obtuvo un escaño en el Senado.