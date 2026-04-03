"The Chosen" sexta temporada: actor de Jesús adelanta estreno con FOTO de la crucifixión

La expectativa por la sexta temporada de The Chosen aumentó significativamente luego de que Jonathan Roumie compartiera en redes sociales un mensaje cargado de emoción y simbolismo.

El actor, conocido por interpretar a Jesús de Nazaret en la serie de Prime Video, publicó una reflexión sobre el sacrificio y el amor, acompañada de una fotografía que adelanta una de las escenas más esperadas: la crucifixión.

Pero lo que más llamó la atención fue la confirmación de la fecha de estreno: 15 de noviembre, cuando la historia continuará a través de Prime Video.

Una imagen que marca el tono de la temporada

La publicación no solo funcionó como anuncio, sino también como un adelanto del tono que tendrá la nueva entrega. La foto compartida muestra una escena intensa que apunta a los momentos más duros del relato bíblico.

En su mensaje, Jonathan Roumie destacó lo exigente que fue recrear este episodio, tanto en lo físico como en lo emocional, dejando ver la magnitud del reto que implicó llevar a la pantalla uno de los pasajes más significativos del cristianismo.

En este día, hace 2,000 años, el peso de cada pecado, cada dolor y cada corazón roto fue llevado colina arriba… y clavado en una cruz.

Ponerme en los zapatos de este momento fue una de las experiencias física y espiritualmente más exigentes de mi vida… y, aun así, apenas roza la superficie.

Señor, no nos permitas olvidar nunca el costo de Tu amor.

The Chosen Instagram: @jonathanroumieofficial

La reacción de los fans no se hizo esperar: miles de comentarios y reacciones inundaron la publicación, evidenciando el impacto global que ha alcanzado la serie.

¿De qué trata "The Chosen" de Prime Video?

The Chosen es una producción que narra la vida de Jesús desde una perspectiva más cercana y humana, enfocándose no solo en los eventos bíblicos, sino también en las historias personales de quienes lo rodearon.

A lo largo de sus temporadas, la serie ha explorado la transformación de sus discípulos, los milagros, las enseñanzas y los conflictos con las autoridades de la época, logrando conectar con audiencias de todo el mundo.

Su éxito radica en ofrecer una narrativa accesible, emotiva y bien desarrollada, que permite a los espectadores entender mejor el contexto histórico y espiritual de la historia.

¿En qué se quedó la temporada 5?

La quinta temporada dejó a los seguidores en un punto clave de la historia. Los episodios más recientes se centraron en los últimos días del ministerio de Jesús, marcados por una creciente tensión política y religiosa.

Momentos como la entrada a Jerusalén y el aumento del conflicto con las autoridades anticiparon lo inevitable: el camino hacia la crucifixión.

The Chosen amazon prime

Este cierre dejó el terreno listo para una sexta temporada que promete abordar directamente los eventos más dramáticos, incluyendo la pasión y muerte de Jesús.

Una producción que sigue creciendo

Desde su estreno, The Chosen se ha convertido en un fenómeno global, destacando por su modelo de producción independiente y su fuerte conexión con la audiencia.

La serie ha logrado mantenerse relevante gracias a su calidad narrativa, actuaciones sólidas y una comunidad de fans que crece constantemente.

El anuncio de la sexta temporada confirma que el proyecto sigue avanzando con fuerza y que aún quedan capítulos clave por contar.

The Chosen 6: fecha, estreno y detalles del final Prime Video

Un estreno que promete emociones fuertes

El regreso de The Chosen el próximo 15 de noviembre se perfila como uno de los eventos más esperados del año para los fans de la serie.

Con una combinación de emoción, fe y producción de alto nivel, la nueva temporada buscará impactar nuevamente al público y continuar consolidando su lugar como una de las series más influyentes del género.

AAAT*