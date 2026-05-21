KATSEYE en México: cuál es el precio de los boletos para su concierto

KATSEYE hace unos días emocionó a todos sus fans al anunciar una gira mundial y claro que México no podía quedar fuera del tour. Tras darse a conocer la fecha y recinto en donde se presentarán también ya se informó el precio de los boletos.

Si eres EYEKON y no te quieres quedar sin ver a KASTEYE, aquí te contamos los detalles y especialmente cuánto costarán los boletos para el concierto que dará el grupo femenino en nuestro país.

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¿Cuándo y dónde se presentará KATSEYE en México?

Atención EYEKONS ya pueden marcar en sus calendarios el día en el que podrán ver a KATSEYE en México.

De acuerdo con la información publicada en las redes sociales oficiales Ocesa, KATSEYE estará en México, específicamente en la Ciudad de México el próximo 27 de noviembre.

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Las cantantes se presentarán en el Palacio de los Deportes y será la primera vez que pisen este recinto.

¿Cuándo comprar boletos para KATSEYE en México?

Si quieres ver a KATSEYE en México, te contamos que los boletos saldrán a la venta primero por una preventa Weverse y solamente podrán tener acceso a ella quienes tenga la EYEKON membresía que puedes comprar en la tienda de Weverse.

La membresía tiene un costo de $432.27 y tenías hasta el 17 de mayo para registrarte y así poder tener acceso a la preventa Weverse, la cual se realizó este 20 de mayo.

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Sin embargo, aún tienes varias oportunidades para comprar tus boletos para ver a KATSEYE, ya que habrá una venta general con la que podrás comprar tus boletos sin una membresía. La venta será el 21 de mayo a las 3:00 PM en Ticketmaster.

Precios de boletos para ver a KATSEYE en México

Si eres fan de las cantantes y no quieres quedarte sin verlas, aquí te compartimos el precio de los boletos ya con cargos.

ORO: $5,208 - $7,812

PLATA: $4,811 - $6,820

NIVEL B: $3,943 - $4,811 - $6,820

NIVEL C: $3,199 - $3,839 - $4,991

NIVEL D: $2,480 - $2,926 - $4,948

NIVEL E: $1,711 - $1,968

PJG