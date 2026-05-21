¿Qué pasaría si desaparecen los hombres de un pueblo? Montserrat Larqué lo cuenta en el filme 'Allá'

Aunque su vida laboral se dio en la parte publicitaria, el internet y los videos musicales, Montserrat Larqué supo que lo suyo era el cine.

Fue poco antes de la pandemia que comenzó a trabajar en el guion de Allá y en plena crisis sanitaria lo rodó junto a un equipo muy colaborativo que, a pesar de filmar a 38 grados con lentes y mascarillas, tenía en mente un mismo objetivo: contar la historia de un grupo de mujeres que viven en un pueblo que no tiene hombres, ni teléfonos ni internet.

A diferencia de contar las historias típicas de migración, en donde el héroe es siempre el que se va, yo quise voltear a ver a los que se quedaban aquí. Entonces me puse a pensar sobre estas poblaciones de mujeres que se quedan solas y son ellas las que tienen que sembrar, las que sacan adelante muchas cosas y qué mejor manera de mostrarlo que siendo sororas. Es por eso que hice esa unión de mujeres porque me parecía que era la forma muy natural de mostrar qué pasaría si desaparecen en una población los hombres: pues hay que unirse para sobrevivir”, contó en entrevista con Excélsior Montserrat Larqué.

Al haber debutado como directora con este filme que se rodó en 2021 en condiciones extremas —con altas temperaturas, el uso de mascarillas, la falta de agua potable y la infección estomacal que varios miembros del crew tuvieron—, se le preguntó a la nacida en Texcoco cómo podría definir su experiencia con su ópera prima, misma que por fin verá la luz al estrenarse este jueves en la cartelera nacional.

“Fíjate que es algo muy aventurero. ¿Sabes qué digo? ¡Que la ignorancia es atrevida! Es que fue muy duro, filmamos en condiciones muy potentes, nos llovió, estuvimos incomunicados, todos los días filmamos a 38 y 40 grados centígrados. Se nos metían los bichos a las mascarillas y los lentes, pero todo eso hizo que el equipo se uniera mucho. Gracias a esa unión pudimos sacar adelante la película y me encantó filmar; de las experiencias más increíbles fue sentir que mi cerebro estaba en fuego, pero en el buen sentido. Lo sentía estimuladísimo de ideas, de soluciones y de llevar la película adelante”, relató Larqué, quien ha dirigido videos para Kany García.

Montserrat Larqué

Allá, rodada en Villa de Cuerámaro, Jalisco, sigue a Oscar (Pablo Astiazarán), un migrante que regresa a su pueblo luego de que es contactado por una joven que le informa que su padre está agonizando. Al llegar al poblado de su infancia, en donde su progenitor fungía como cartero, se reencuentra con el amor de su niñez, Alicia (Fátima Molina), y con otras mujeres que llevan años solas debido a que sus esposos se fueron a Estados Unidos a trabajar. Así que, sin internet ni teléfonos, se comunican con ellos a través de cartas.

Aunque pareciera inverosímil, Larqué comentó que existen en México poblados sin internet y que por eso decidió rodar la cinta en Villa de Cuerámaro, lugar que encontró, literal, en Google Maps y que cuenta con 300 habitantes.

Buscamos pueblos en internet y de ahí un productor y yo nos juntábamos en las noches a buscar lugares. De hecho, él lo encontró y me dijo que le echara un ojo. Yo desde que lo vi, un pueblo con empedrado, esas paredes... es más, ni siquiera había muchas fotos del lugar, supe que ahí quería filmar”, contó y prosiguió.

“Es un poblado que está cerca de Tequila, es una población que se dedica a la jima del agave y nosotros teníamos que llevar agua potable cada tercer día para nuestro consumo porque no había suficiente. Nadie me va a creer que exista un pueblo sin teléfono y sin internet, pero en ese lugar no llega la señal. Filmamos sin teléfono ni internet y suena muy romántico y muy ad hoc para meter a los actores en el mood, pero fue un reto a nivel de producción muy potente”, apuntó.

Allá, que obtuvo la Diosa de Plata a Mejor Ópera Prima, se estrenará con 45 copias: cuatro que estarán en la CDMX y el resto en estados en donde la migración es una constante.