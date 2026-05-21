Así luce Toph en el tráiler de Avatar: La leyenda de Aang; Netflix revela primer adelanto

Netflix finalmente mostró el avance de Avatar: La leyenda de Aang. Y es que después de meses sin demasiadas actualizaciones sobre la serie, la plataforma lanzó el primer tráiler oficial de la segunda temporada y adelantó varias de las piezas más importantes que veremos en los nuevos episodios.

Netflix por fin mostró el tráiler de Avatar: La leyenda de Aang temporada 2 Netflix

¿Qué muestra el primer vistazo de la segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang?

El avance confirma que la historia retomará el viaje de Aang, Katara y Sokka en medio de un escenario mucho más tenso que el de la primera entrega.

La Nación del Fuego sigue expandiendo su poder y ahora el grupo necesita encontrar aliados dentro del Reino Tierra, aunque no todos parecen entender la gravedad de lo que está ocurriendo.

Pero si hubo algo que se llevó el tráiler, fue la aparición de Toph, uno de los personajes más esperados desde que se anunció el live action.

Reproducir Todo listo para una nueva misión. La temporada 2 de «Avatar: La leyenda de Aang» estará disponible el 25 de junio, solo en Netflix.

Tráiler de Avatar: La leyenda de Aang muestra a Toph

El tráiler no pierde tiempo y deja ver rápidamente a Toph Beifong, interpretada por Miya Cech, quien llega justo en una etapa clave para Aang.

Hasta ahora, el Avatar ha avanzado poco a poco en su entrenamiento, pero el dominio tierra representa un reto completamente distinto.

Y ahí es donde entra Toph, una maestra que en la historia original terminó siendo esencial no solo por su fuerza, también por la dinámica que aportó al grupo.

Netflix todavía guarda varias escenas importantes del personaje, pero el pequeño vistazo bastó para emocionar a quienes crecieron viendo la caricatura.

Así luce Toph en el nuevo tráiler de Avatar: La leyenda de Aang Netflix

Sobre todo porque Toph siempre fue uno de los nombres más mencionados cada vez que se hablaba de la segunda temporada.

La llegada del personaje también cambia el tono de la serie. El viaje deja de sentirse como una aventura improvisada y empieza a tomar el peso real de una guerra que sigue avanzando.

El Reino Tierra ya no parece tan seguro

Otra de las cosas que deja ver el avance es el cambio de ambiente dentro de la historia. Ahora gran parte de la trama se desarrollará en el Reino Tierra, específicamente en una ciudad donde muchos prefieren actuar como si el conflicto estuviera lejos de alcanzarlos.

Mientras Aang intenta convencer a las personas de que la amenaza de la Nación del Fuego es real, el tráiler muestra una sociedad cómoda, distraída y hasta desconectada de lo que ocurre fuera de sus muros.

La segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang promete más tensión política, más presión sobre Aang y un sentimiento constante de que el tiempo empieza a acabarse.

Dallas Liu regresa como el príncipe desterrado y el avance deja claro que seguirá obsesionado con encontrar al Avatar. Aunque quienes conocen la historia original saben que el personaje está entrando en una de las etapas más importantes de todo su desarrollo.

El nuevo tráiler de Avatar en Netflix adelanta guerra y caos en el Reino Tierra Netflix

¿Quiénes estarán en Avatar: La leyenda de Aang?

Además del regreso de Gordon Cormier, Kiawentiio e Ian Ousley, Netflix confirmó varias incorporaciones que tendrán peso dentro de la historia.

Entre los nuevos actores están Terry Chen como Jeong Jeong, Chin Han como Long Feng, Justin Chien como el rey Kuei y Crystal Yu como Lady Beifong.

También aparecerán personajes como Joo Dee, Lo y Li, Ursa y el Profesor Zei, nombres bastante conocidos para quienes siguieron la serie animada desde Nickelodeon.

Avatar: La leyenda de Aang revela fecha y primeras escenas de temporada 2 Netflix

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang?

Avatar: La leyenda de Aang segunda temporada llegará a Netflix el próximo 25 de junio.

La segunda temporada adapta una de las partes favoritas de muchos fans y además introduce personajes extremadamente populares como Toph. Eso hace que las expectativas sean todavía más altas.