Chris Pratt confirma regreso de Star-Lord a Marvel, ¿estará en Avengers Doomsday?

El futuro de Star-Lord dentro del Universo Cinematográfico de Marvel llevaba más de tres años sin novedades. Aunque Guardianes de la Galaxia Vol. 3 dejó abierta la posibilidad de volver a verlo, Chris Pratt finalmente habló sobre los planes del estudio para recuperar al personaje.

Durante una entrevista en el pódcast Bingeworthy, de The Playlist, el actor confirmó que volverá a interpretar a Peter Quill y aseguró que Marvel Studios ya ha comenzado a trabajar para concretar su regreso.

Sin embargo, Pratt evitó revelar en qué película o serie aparecerá nuevamente. Sus declaraciones llegan mientras Marvel prepara Avengers: Doomsday, una de las producciones más importantes de su calendario cinematográfico.

Chris Pratt aparece como Star-Lord junto a los Guardianes de la Galaxia, equipo de Marvel que protagonizó tres películas. Marvel

Chris Pratt confirma que Marvel ya trabaja en el regreso de Star-Lord

La última aparición de Chris Pratt como Star-Lord ocurrió en 2023, cuando Guardianes de la Galaxia Vol. 3 cerró la trilogía dirigida por James Gunn y presentó un nuevo destino para varios integrantes del equipo.

Desde entonces, el estudio no había anunciado una nueva producción protagonizada por Peter Quill, lo que generó dudas sobre su continuidad después de que Gunn dejara Marvel para asumir la dirección creativa de DC Studios.

Ahora, Pratt explicó que mantiene conversaciones con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y Louis D'Esposito, copresidente del estudio, para determinar cómo incorporar nuevamente al personaje dentro de las próximas historias.

Durante su participación en Bingeworthy, el actor señaló que las conversaciones no se han quedado únicamente en propuestas y que Marvel ya tomó medidas concretas para cumplir con el regreso anunciado anteriormente.

“Volverán a ver a Star-Lord, lo cual es muy emocionante, pero no puedo decir cuándo será”, declaró Pratt, quien también aseguró que su personaje no desaparecerá del universo cinematográfico.

Aunque sus palabras confirman la intención de recuperar al héroe, el actor no precisó si ya comenzó a trabajar en alguna producción ni ofreció información sobre posibles grabaciones.

El intérprete también reveló meses atrás que había presentado una propuesta a Marvel para continuar desarrollando la historia de Peter Quill durante los próximos años.

En una entrevista con el pódcast Happy Sad Confused, Pratt explicó que tenía una idea sobre el papel que podría desempeñar su personaje en los futuros proyectos del estudio.

Además, manifestó su disposición para participar en la construcción de las historias que Marvel planea desarrollar durante la próxima década, aunque evitó compartir detalles de su propuesta.

Chris Pratt interpreta a Star-Lord en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, película que dejó abierta la posibilidad de su regreso. Marvel

¿Qué pasó con Star-Lord al final de Guardianes de la Galaxia 3?

Para entender el posible regreso de Peter Quill, hay que recordar cómo terminó su historia en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, estrenada en mayo de 2023.

La película mostró al equipo enfrentando al Alto Evolucionador, un científico responsable de los experimentos que marcaron el pasado de Rocket, mientras los Guardianes intentaban salvar a su compañero.

Después de derrotar al villano, los integrantes del grupo tomaron caminos diferentes. Peter decidió dejar temporalmente sus aventuras espaciales para regresar a la Tierra y reencontrarse con su abuelo materno.

Esta decisión representó un cambio importante para el personaje, quien había pasado buena parte de su vida viajando por el espacio después de ser secuestrado cuando era niño.

El desenlace también permitió reorganizar a los Guardianes de la Galaxia, dejando a Rocket como líder de una nueva formación mientras otros integrantes comenzaron etapas diferentes.

A pesar de que la película funcionó como despedida para la formación original, sus créditos incluyeron un mensaje que anunciaba que Star-Lord volvería.

Esa promesa quedó pendiente durante los siguientes años, especialmente porque Marvel no confirmó de inmediato una cuarta película de Guardianes de la Galaxia ni un proyecto individual centrado en Peter Quill.

Con las declaraciones recientes de Pratt, el estudio mantiene vigente aquella posibilidad, aunque todavía se desconoce cómo encajará el personaje en las nuevas historias del MCU.

Chris Pratt aparece como Star-Lord con un traje espacial amarillo en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, de Marvel. Marvel

¿Star-Lord aparecerá en Avengers Doomsday o Secret Wars

Una de las principales dudas sobre el regreso de Star-Lord es si ocurrirá en alguna de las próximas películas de los Vengadores, que reunirán a numerosos personajes del Universo Cinematográfico de Marvel.

La siguiente producción de la franquicia será Avengers: Doomsday, cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre de 2026 y que contará con el regreso de Robert Downey Jr., esta vez como Doctor Doom.

Sin embargo, Chris Pratt no forma parte del reparto anunciado oficialmente para esta película y tampoco confirmó que su personaje tenga una participación especial.

Por esta razón, su regreso en Doomsday continúa siendo una posibilidad sin respaldo oficial, incluso después de que el actor asegurara que Marvel ya trabaja para recuperar al héroe.

Otra producción que podría incorporar a Peter Quill es Avengers: Secret Wars, prevista para diciembre de 2027 y relacionada con el desarrollo de las historias del multiverso.

No obstante, Marvel tampoco ha anunciado la participación de Star-Lord en esa película, por lo que todavía no existe información suficiente para establecer dónde aparecerá nuevamente.