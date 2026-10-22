"Me dejó desconcertado": La confesión de Bryan Cranston sobre RJ Mitte tras su muerte

La muerte de RJ Mitte, actor que interpretó a Walter White Jr. en Breaking Bad, tomó por sorpresa a Bryan Cranston. El protagonista de la serie recordó que había hablado con su compañero semanas antes y que ambos intentaban encontrar un momento para verse, sin imaginar que ya no tendrían otra oportunidad.

Durante una entrevista con The Associated Press (AP), Cranston compartió cómo recibió la noticia del fallecimiento del actor, ocurrido el 12 de octubre, a los 34 años. Sus palabras reflejaron la tristeza que le provocó la pérdida, pero también las preguntas que se hizo al recordar los últimos mensajes que intercambiaron.

Me dejó desconcertado durante varios días. No lo entendía, contó el actor, quien explicó que los dos habían intentado organizar una reunión, aunque sus compromisos y los lugares donde se encontraban complicaron los planes.

La muerte de RJ Mitte, actor que interpretó a Walter White Jr. en Breaking Bad, tomó por sorpresa a Bryan Cranston. ZUMA Press, Inc. / The Grosby Group

En ese momento, Cranston estaba en Nueva York, mientras Mitte se encontraba en Texas. También tenían previsto viajar a otras ciudades, por lo que no lograron ponerse de acuerdo para verse.

Bryan Cranston se pregunta si RJ Mitte quería hablar con él

La entrevista ocurrió cuando Bryan Cranston llegó al estreno de 860, el espectáculo unipersonal protagonizado por Billy Crystal. Ahí, el actor de 70 años habló sobre la relación que mantuvo con Mitte desde que comenzaron a trabajar juntos en Breaking Bad.

Al recordar que habían intercambiado mensajes hacía apenas unas semanas, Cranston se preguntó si su compañero tenía algo importante que quería contarle durante aquella reunión que nunca se concretó.

Me pregunto si quería hablar conmigo de algo. Es como, 'Dios mío'. Treinta y cuatro años, expresó.

La muerte de Mitte también llevó al actor a compartir un mensaje dirigido a quienes atraviesan problemas de salud mental. Cranston pidió no minimizar la depresión y recordó que existen opciones para recibir apoyo.

La muerte de Mitte también llevó al actor a compartir un mensaje dirigido a quienes atraviesan problemas de salud mental. Reuters

Si sientes depresión, es algo real. No estás solo. Hay ayuda para acompañarte en el proceso lo mejor posible. Mi consejo es que busques ayuda, declaró durante la conversación.

Sus palabras se sumaron al homenaje que había publicado días antes en Instagram, donde recordó los años que compartieron en el set y la manera en que vio crecer profesionalmente a su compañero.

El recuerdo de RJ Mitte y su paso por 'Breaking Bad'

Bryan Cranston conoció a RJ Mitte cuando el joven tenía 14 años y fue elegido para interpretar a Walter White Jr., el hijo de Walter White en la serie. El actor recordó que, pese a su corta edad, Mitte se tomó en serio su trabajo y aprendió durante las exigentes jornadas de grabación.

Mitte nació con parálisis cerebral y, según escribió Cranston, nunca permitió que esa condición se convirtiera en un impedimento para desarrollar su carrera. El protagonista de Breaking Bad también recordó que Anna Gunn y él, quienes interpretaban a sus padres en la ficción, solían aconsejarlo durante el rodaje.

Cranston destacó que al principio Mitte todavía era inexperto, pero que con el tiempo se convirtió en un actor capaz de sostener su papel dentro de una producción que alcanzó reconocimiento internacional.

Mitte nació con parálisis cerebral y, según escribió Cranston, nunca permitió que esa condición se convirtiera en un impedimento para desarrollar su carrera. Reuters

Por eso, la noticia de su muerte le resultó especialmente dolorosa. En su homenaje, lamentó que el potencial del joven actor ya no pudiera desarrollarse y reconoció lo difícil que era aceptar lo ocurrido.

Por su parte, Dyna Mitte, madre del intérprete, habló con NBC News sobre las dificultades que su hijo había atravesado recientemente. También señaló que no encontró una nota de despedida y que decidió compartir su testimonio para recordar a su hijo y hablar de la pérdida.

La muerte de RJ Mitte deja un vacío entre quienes lo conocieron dentro y fuera de la pantalla. Para Cranston, además del recuerdo de su compañero, queda la tristeza de una reunión que ambos intentaron organizar y que nunca llegó a suceder.