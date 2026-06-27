"Estoy y estaré a tu lado siempre": Thalía celebra los 15 años de su hijo con una imagen divina

Thalía causa un revuelo total en las plataformas digitales tras compartir una íntima y emotiva celebración familiar. La superestrella de la música latina ha decidido abrir su corazón de par en par para festejar el cumpleaños número 15 de su hijo menor, Matthew Alexander Mottola.

La icónica intérprete de "Amor a la mexicana" enterneció a millones de seguidores al publicar una serie de fotografías inéditas y un dedicatorio lleno de amor y nostalgia. Los fanáticos de la artista reaccionaron de inmediato ante el asombroso estirón y el gran parecido físico que el adolescente guarda con su famoso padre, el empresario musical Tommy Mottola.

Thalía celebra los 15 años de su hijo Matthew Alexander con emotivo mensaje Instagram

El mensaje que nos robó suspiros de ternura

Thalía dedicó un emotivo mensaje a Matthew Alexander por sus 15 años, compartiendo postales que muestran cómo ha crecido. La cantante describió a su hijo como su gran compañero, destacando su nobleza y madurez en una felicitación que se volvió viral rápidamente.

El joven, nacido en el año 2011, siempre se ha mantenido con un perfil sumamente bajo en comparación con la arrolladora exposición pública de su madre.

Por esta razón, la revelación de sus nuevas imágenes impactó a los internautas, quienes llenaron la publicación de felicitaciones y bendiciones para la dinastía.

En su emotivo texto, la estrella mexicana recordó el torbellino de emociones que significó la llegada de su pequeño a este mundo, un nacimiento envuelto en circunstancias complejas.

Thalía celebra los 15 años de su hijo Matthew Alexander con emotivo mensaje Instagram

El historial de la dolorosa coincidencia en la vida de la cantante

La llegada de Matthew Alexander estuvo marcada por una profunda dualidad emocional para la cantante, ya que ocurrió apenas un mes después del doloroso fallecimiento de su madre, Yolanda Miranda Mange.

En repetidas ocasiones, la actriz de "María la del barrio" ha revelado que su hijo menor fue el bálsamo espiritual que salvó su vida durante esa severa depresión.

A lo largo de los años, tanto Thalía como Tommy Mottola han procurado blindar la privacidad de sus dos herederos, Sabrina Sakaë y el ahora quinceañero Matthew.

La madurez del joven y su porte actual reflejan la sólida crianza de una de las parejas más estables del espectáculo internacional, quienes celebran cada logro con absoluto orgullo.

Thalía celebra los 15 años de su hijo Matthew Alexander con emotivo mensaje Instagram

El tierno mensaje que paralizó a la industria del entretenimiento

El festejo de este año no fue la excepción y la emotividad se desbordó en cada línea redactada por la famosa mamá en su perfil oficial.

"¡Feliz cumpleaños, mi amor! No puedo creer que ya pasaron 15 años desde que cambiaste mi vida para siempre con tu luz", expresó la diva con gran fervor.

Diversas celebridades del espectáculo y colegas de la música se sumaron a la oleada de comentarios positivos, elogiando la unión que siempre ha caracterizado a esta familia.

El tiempo pasa volando y ver crecer a los hijos de nuestras grandes estrellas nos recuerda la faceta más humana y vulnerable de los ídolos de la pantalla. ¿Crees que el joven Matthew Alexander decidirá seguir los pasos artísticos de su madre o preferirá el discreto mundo de los negocios de su padre?