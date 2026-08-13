¿Cuándo se estrena 'Animals'? La nueva película de Netflix con Ben Affleck y Luis Gerardo Méndez

Ben Affleck está de vuelta detrás y frente a las cámaras. Después de Air, película que dirigió y protagonizó en 2023, el actor estadounidense prepara su regreso con 'Animals', una producción de Netflix que promete ponerlo en una situación bastante complicada: encontrar a su hijo después de que sea secuestrado.

La película también tiene un atractivo especial para el público mexicano, pues entre su reparto aparecen Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz, quienes comparten créditos con Affleck, Kerry Washington, Steven Yeun y Gillian Anderson.

¿De qué trata 'Animals'?

La historia sigue a un candidato a la alcaldía de Los Ángeles interpretado por Ben Affleck y a su esposa, personaje que interpreta Kerry Washington.

Todo parece marchar con normalidad hasta que reciben una noticia que cambia por completo sus vidas con su hijo ha sido secuestrado.

El primer avance de Animals juega precisamente con esa tensión. El tráiler prácticamente no utiliza diálogos y comienza mostrando la vida familiar de la pareja, hasta que un teléfono rompe la tranquilidad.

A partir de ahí, la situación se vuelve cada vez más complicada. Los padres tienen que conseguir el dinero para pagar el rescate mientras intentan entender quién está detrás del secuestro.

Animals Instagram: Luis Gerardo Méndez

La sinopsis oficial de Netflix plantea que la pareja terminará atrapada en una red de engaños y deberá tomar decisiones capaces de poner en riesgo todo lo que han construido.

Y ese parece ser uno de los puntos centrales de la película; hasta dónde estarían dispuestos a llegar unos padres para recuperar a su hijo.

Ben Affleck vuelve a dirigir y actuar

Animals también marca un nuevo capítulo para Ben Affleck, quien vuelve a combinar varios papeles dentro de una misma producción.

Además de protagonizar la cinta, Affleck participa como director y guionista. El libreto fue desarrollado junto con Connor O. McIntyre y Billy Ray, mientras que el actor también forma parte del equipo de producción.

Uno de sus principales socios en este proyecto es Matt Damon, con quien Affleck mantiene una relación profesional desde hace años. Ambos producen la película junto con Luciana Damon.

Ben Affleck AFP

La producción está a cargo de Artists Equity, compañía fundada por Affleck y Damon, que ha participado recientemente en diferentes proyectos cinematográficos.

Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz forman parte del elenco

Para el público mexicano, uno de los grandes atractivos de Animals será ver a Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz dentro de una producción encabezada por estrellas de Hollywood.

El reparto también incluye a Steven Yeun, quien interpreta a un personaje cercano al político de Affleck, además de Gillian Anderson, Ray Fisher, Matt Gerald, Jacob Estrada y Christopher Woodley.

Luis Gerardo Méndez Instagram

Con este elenco, Netflix apuesta por un thriller que combina una historia familiar con una situación cada vez más peligrosa.

¿Cuándo se estrena 'Animals' en Netflix?

La espera no será demasiado larga. ‘Animals’ llegará a Netflix el 9 de octubre de 2026 y también tendrá un estreno limitado en salas de cine.

La película representa el regreso de Affleck a la dirección después de Air y, por lo que deja ver su primer tráiler, esta vez el actor decidió alejarse del terreno biográfico para meterse de lleno en una historia de suspenso.

Con Ben Affleck y Kerry Washington intentando recuperar a su hijo, además de la presencia de Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz, Animals se perfila como una de las producciones de Netflix que buscarán atrapar al público durante octubre.

Ahora solo queda esperar para descubrir qué tan lejos llegará esta pareja para recuperar a su hijo y, sobre todo, qué tendrán que sacrificar en el camino.