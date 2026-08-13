¿Problemas de salud? Cristian Castro preocupa al salir repentinamente de su graduación

Cristian Castro tenía un motivo importante para celebrar. A sus 51 años, el cantante terminó la preparatoria después de varios años de haber dejado pendientes sus estudios para concentrarse en su carrera musical.

El intérprete de Azul acudió el miércoles 12 de agosto a su ceremonia de graduación en el Teatro Royal Pedregal, en la Ciudad de México, donde recibió un reconocimiento como Graduado de Honor.

La celebración tuvo un momento familiar muy especial, pues estuvo acompañado por su mamá, Verónica Castro, quien además fue madrina de la generación. Sin embargo, al terminar el evento comenzó a circular una versión que cambió el tono de la celebración, se dijo que Cristian habría sufrido una crisis y que incluso había necesitado atención de paramédicos.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, pero el propio cantante salió a aclarar qué ocurrió realmente.

¿Cristian Castro tuvo una crisis de salud?

Durante las horas posteriores a la graduación surgieron reportes que aseguraban que Cristian Castro había presentado un problema de salud durante el evento.

La versión señalaba que el cantante habría sufrido un cuadro de agotamiento y baja de presión, por lo que recibió atención preventiva antes de retirarse del lugar.

Sin embargo, un día después Cristian habló con los medios y aseguró que se encuentra bien de salud. Según explicó, su salida no tuvo que ver con una emergencia médica, sino con el desorden que se generó durante la rueda de prensa posterior a la ceremonia.

El cantante reconoció que la situación se volvió complicada por la cantidad de cámaras y reporteros que se encontraban en el lugar.

Estaba un poco desorganizada la rueda de prensa de ayer, explicó Cristian, quien señaló que al llegar encontró un ambiente complicado y decidió retirarse.

De esta manera, el intérprete buscó poner fin a las versiones que comenzaron a circular sobre una supuesta crisis de salud.

Cristian Castro cumple una meta pendiente

Más allá del susto, la graduación representó un logro importante para el cantante.

Cristian Castro terminó sus estudios de nivel medio superior después de dos años y medio de preparación en modalidad virtual. Durante su juventud había dejado inconclusa la preparatoria para dedicarse de lleno a la música, por lo que regresar a los estudios era una cuenta pendiente.

Ahora, a los 51 años, pudo cerrar finalmente ese capítulo y celebrar junto a su familia.

Durante la ceremonia, además, recibió el reconocimiento de Graduado de Honor, un momento que compartió con su hermano Michelle Castro, su tía Beatriz y otros integrantes de su familia.

Captura de pantalla

Verónica Castro acompañó a su hijo en este momento

Una de las imágenes que más llamó la atención fue la presencia de Verónica Castro, quien acudió como madrina de la generación.

La actriz ofreció un discurso en el que felicitó a Cristian por haber retomado sus estudios y cumplir una meta que tenía pendiente.

Verónica llegó al evento con apoyo para caminar y utilizando un tanque portátil de oxígeno. A pesar de ello, se mostró contenta por el logro de su hijo y compartió con los asistentes el orgullo que sentía por verlo recibir su certificado.

Verónica Castro, madrina de graduación de Cristian Castro: qué regalo llevó Foto: Cuartoscuro.com / Camila Ayala Benabib

La presencia de la actriz convirtió la ceremonia en un momento todavía más familiar para Cristian.

¿Qué quiere estudiar Cristian Castro ahora?

Lejos de considerar que su regreso a las aulas terminó con la preparatoria, Cristian Castro ya piensa en el siguiente paso.

El cantante reveló que tiene interés en comenzar una carrera universitaria presencial. Entre las opciones que contempla se encuentra Diseño Industrial, aunque también ha mencionado áreas como Filosofía, Psicología e Historia del Arte.

Así, lo que comenzó como una meta pendiente terminó convirtiéndose en un nuevo proyecto para el cantante.

Cristian Castro se gradúa: Verónica Castro será madrina de generación Foto: Cuartoscuro.com / Andrea Murcia Monsivais

Por ahora, Cristian Castro dejó claro que no sufrió una emergencia de salud como se llegó a señalar en redes y algunos reportes. Su salida repentina de la graduación, según su propia explicación, estuvo relacionada con la desorganización de la rueda de prensa.

Después del susto, el cantante pudo quedarse con lo más importante: celebrar que, finalmente, terminó la preparatoria.