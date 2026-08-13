¿Qué le pasó a Galilea Montijo? La conductora preocupa por cómo se le ve la espalda | VIDEO

Galilea Montijo volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, aunque esta vez no fue por alguno de los momentos de La Casa de los Famosos México 2026. Un video tomado durante la celebración del cumpleaños de Wendy comenzó a circular y varios usuarios se fijaron en un detalle particular, con la apariencia de la espalda de la conductora.

En las imágenes, algunos internautas señalaron que su piel parecía tener una apariencia diferente a la habitual y comenzaron a preguntarse si esto podría estar relacionado con los procedimientos estéticos a los que Galilea se ha sometido a lo largo de los años.

Las especulaciones no tardaron en aparecer, especialmente porque la presentadora ha hablado abiertamente sobre una intervención estética reciente que terminó siendo mucho más complicada de lo que esperaba.

Galilea Montijo ya había contado que tuvo complicaciones

Antes de que este nuevo video llamara la atención, Galilea Montijo reveló detalles de un procedimiento estético al que se sometió y que le provocó un proceso de recuperación complicado.

La conductora explicó que acudió con un cirujano certificado para realizarse un levantamiento de ceja, con la intención de corregir una asimetría. Durante esa consulta también le propusieron trabajar la zona del cuello para conseguir una apariencia más definida en la barbilla y el área cervical.

Sin embargo, el procedimiento no terminó como esperaba. Después de la intervención, Galilea contó que recibió un líquido para tratar la inflamación que le provocó una fuerte reacción. De acuerdo con su propio relato, sufrió lesiones que fueron descritas como quemaduras de segundo y tercer grado en el cuello.

El problema no quedó únicamente en la piel. La conductora explicó que la lesión también provocó una contractura muscular que afectó la movilidad de algunas zonas de su rostro.

La recuperación de Galilea no fue sencilla

La situación tuvo consecuencias que también pudieron verse frente a las cámaras. Galilea llegó a presentar asimetría facial y dificultades para controlar algunos movimientos de la boca y uno de sus ojos, algo que inevitablemente generó comentarios entre sus seguidores.

Pero el impacto no fue solamente físico. En una conversación para el pódcast Bajo la Piel, la presentadora habló sobre la angustia que experimentó durante ese periodo y reconoció que llegó a pensar que quizá no podría volver a trabajar con normalidad frente a las cámaras.

Para ella, acostumbrada a estar constantemente frente al público, ver cambios en su expresión fue un golpe importante.

Galilea Montijo IG

Desde entonces, ha seguido un proceso de rehabilitación con tratamientos especializados para ayudar a recuperar la movilidad de los nervios faciales y disminuir la inflamación de la zona afectada.

¿La espalda de Galilea está relacionada con sus cirugías?

El video que ahora circula en redes sociales no permite confirmar que la apariencia de su espalda sea consecuencia de una cirugía estética.

Los comentarios de los usuarios son especulaciones y no existe, con la información disponible, una declaración de Galilea que relacione directamente lo que se observa en las imágenes con algún procedimiento.

De hecho, la conductora ha hablado en distintas ocasiones sobre los tratamientos estéticos que utiliza y también ha aclarado cuáles procedimientos quirúrgicos no se ha realizado.

Galilea ha negado haberse sometido a cirugías faciales mayores, como un lifting o una rinoplastia. En cambio, ha mencionado tratamientos no quirúrgicos, entre ellos rellenos con ácido hialurónico, bioestimuladores de colágeno y peelings.

Galilea Montijo Screenshot

También ha explicado que evita aplicarse bótox en la frente porque considera que puede modificar demasiado sus expresiones.

El video vuelve a poner el tema sobre la mesa

Por ahora, el aspecto de la espalda de Galilea Montijo en el video del cumpleaños de Wendy sigue generando preguntas entre los usuarios, pero no hay confirmación de que tenga un problema de salud ni de que las imágenes sean resultado de alguna cirugía.

Lo que sí está documentado es que la conductora atravesó una recuperación complicada después de un procedimiento estético y que ella misma decidió contar su experiencia.

Galilea Montijo Instagram

Así, mientras las imágenes siguen circulando en redes sociales, cualquier explicación sobre la apariencia de su espalda debe tomarse con cautela hasta que la propia Galilea se pronuncie al respecto.