Teletón 2026 con Banda El Recodo

Teletón estrena nuevo himno oficial para este 2026 con el tema Por Eso Te Quiero, Teletón, compuesta e interpretada por Banda El Recodo.

El sencillo se estrenó el pasado 12 de agosto en el canal de YouTube de Teletón México y en todas las plataformas de música.

El videoclip fue filmado en Mazatlán, Sinaloa, bajo la dirección de David Ruiz “Leche”, y la producción ejecutiva de Voces Imaginarias, buscando reflejar la esencia de una causa que se hace posible todos los días gracias a la participación de familias, colaboradores, voluntarios, donantes y comunidades enteras.

Vendrá acompañado del hashtag #PorEsoTeQuieroTeletón, con el que se invitará a la sociedad entera a compartir el vínculo que cada persona tiene con esta institución mexicana.

Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, señaló que se trata de una labor sin descanso a lo largo de cada año. “Es un reto por más que te prepares todo el año yo digo que esto es como un partido de futbol, al final tienes que entrar a jugar y tienes que ganar, aunque hayas entrenado todo el año, los centros funcionan extraordinariamente bien, las historias de los niños dejan claros los logros y dónde está la aplicación de los recursos”, subrayó.

Landeros comentó que la idea es hacer un gran esfuerzo para lograr la meta de inaugurar el CRIT de Colima y anunciar un segundo en Veracruz, con un peso más de los 425 millones de pesos que se alcanzaron en 2025.

Con este lanzamiento comienza el camino rumbo al Evento Teletón 2026, que se llevará a cabo el próximo 10 de octubre. Una vez más, Teletón invita a México a unirse porque cada historia que cambia comienza con una decisión: la de tender la mano a alguien más.

Ricardo Yocupicio, cantante del grupo, relató la experiencia de la participación de la gente en el videoclip. “El video comienza mostrando las olas del bellísimo puerto de Mazatlán, la intención del video es que cuando nosotros vamos caminando rumbo al CRIT íbamos sumando más gente desde los surfistas, la gente en la playa, los del mercado, en el malecón, la plazuela, se une el de los raspados, la del restaurante, la de los mariscos, y se ponen a cantar con nosotros”, detalló.

Por su parte, Geovanni Mondragón, también integrante de El Recodo, sostuvo que existe un gran orgullo de tener un CRIT en Mazatlán. “Hoy es una realidad y los invitamos a formar parte de esa gran experiencia de ir a visitarlos si alguien tiene un CRIT cerca; el CRIT te ayuda a apoyar, te ayuda a darle esas sonrisas a las familias y niños que están con esa discapacidad”, expresó.

Teletón cumple casi tres décadas de historias que han unido a millones de personas, y esta canción es una invitación a recordar porqué, año con año, México se une para cambiar la vida de miles de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, autismo y cáncer.