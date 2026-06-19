¡Ya apareció en TV! Las tiernas imágenes de la hija de José Eduardo Derbez que están volviendo locos a los fans

La familia Derbez sigue dando de qué hablar, pero esta vez fue la integrante más pequeña del famoso clan quien tiene a todos pendientes de ella. Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, protagonizó una aparición televisiva que rápidamente conquistó las redes sociales y desató una ola de comentarios entre los seguidores de la familia.

¿En qué programa apareció Tessa Derbez?

Aunque apenas tiene dos años, la pequeña ya comienza a familiarizarse con las cámaras, algo que no resulta extraño si se toma en cuenta que pertenece a una de las dinastías más mediáticas del espectáculo mexicano. Su reciente participación en televisión hizo que muchos se preguntaran si, en un futuro, podría seguir los pasos de sus famosos padres y abuelos.

Tessa Derbez protagonizó una tierna aparición televisiva junto a su padre, José Eduardo Derbez. IG

El momento que enterneció a los fans ocurrió en el reality ‘Par de ideotas’ que José Eduardo comparte con su hermano Vadhir Derbez. A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes de la participación de Tessa, quien apareció junto a su orgulloso papá en una escena que rápidamente se volvió viral.

¿Cómo fue el debut televisivo de Tessa Derbez?

Con el sentido del humor que caracteriza a la familia, la producción presentó a la pequeña con una divertida descripción que provocó risas entre los usuarios: “Tessa Derbez, bebé de profesión, heredera de José Eduardo, no camina pero ya manda”.

La hija de José Eduardo fue presentada con una divertida descripción que encantó a los seguidores. IG

La ocurrencia fue celebrada por cientos de seguidores, quienes destacaron la simpatía y naturalidad de la niña frente a las cámaras. Incluso Paola Dalay reaccionó al fragmento compartido en redes sociales con un comentario lleno de emoción y orgullo.

Ja ja ja, wow”, escribió junto a un emoji de ojos brillantes, dejando ver lo especial que fue para ella ver a su hija en la pantalla.

Aunque para muchos esta podría ser la primera vez que ven a Tessa en televisión, lo cierto es que la pequeña ya había tenido un acercamiento previo con los medios. En octubre de 2024 visitó el programa Miembros al aire, donde José Eduardo presumió con orgullo la presencia de su hija y destacó que se trataba de su debut televisivo.

Aquella ocasión también permitió conocer una faceta más familiar del actor, ya que Paola Dalay compartió algunos detalles de la dinámica que tienen como padres. Incluso reveló que José Eduardo participa activamente en el cuidado de la niña y que, entre otras tareas, también se encarga de cambiar pañales.

La pequeña ya había tenido una primera experiencia en televisión durante una visita a Miembros al aire. IG

¿Por qué ya no muestran la cara de Tessa Derbez?

Sin embargo, a pesar de la enorme popularidad que ha generado desde su nacimiento, los padres de Tessa han tomado una importante decisión respecto a la exposición pública de la menor.

Hace algunos meses, Paola Dalay explicó a través de sus redes sociales que había optado por limitar la presencia de su hija en internet debido a la cantidad de comentarios negativos y críticas que recibía constantemente.

José Eduardo y Paola han buscado proteger la privacidad de su hija en los últimos meses. IG

Según relató, llegó un momento en que las opiniones sobre su forma de criar a la niña, su rutina familiar e incluso aspectos cotidianos de su vida comenzaron a resultar desgastantes.

Me cansé un poquito de tanto comentario fuera de lugar, comentarios innecesarios, hate o consejos no pedidos”, expresó en aquel momento.

Por esa razón, decidió dejar de mostrar el rostro de Tessa en muchas de sus publicaciones y reducir significativamente la exposición de la pequeña en redes sociales.

La decisión sorprendió a muchos seguidores, especialmente porque la niña cuenta con una cuenta de Instagram administrada por sus padres, donde durante meses compartieron momentos familiares junto a personajes tan conocidos como Victoria Ruffo, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

A pesar de ello, esta reciente aparición televisiva demuestra que, aunque buscan proteger su privacidad, José Eduardo y Paola continúan disfrutando algunos momentos especiales junto a su hija y compartiéndolos de manera selectiva con el público.

Por ahora, nadie sabe si Tessa decidirá dedicarse al entretenimiento cuando crezca. Pero todo indica que los fans del clan Derbez estarán muy atentos a cada uno de sus próximos pasos.