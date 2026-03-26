Los Temerarios advierten demandas por uso y modificaciones de su logo sin permiso

El uso del logo de Los Temerarios sin permiso podría acabar en demandas, así lo anunció Adolfo Ángel Alba, compositor principal de la agrupación icónica de la música romántica.

Y es que el logo de Los Temerarios es una parte clave de su identidad visual y refleja perfectamente el estilo romántico y elegante que caracteriza a la banda. Este, a lo largo de los años, ha tenido ligeras variaciones, pero mantiene elementos muy reconocibles.

Uno de los rasgos más distintivos es su tipografía cursiva y estilizada, con letras alargadas y fluidas que evocan sensibilidad y emoción, en sintonía con sus letras de amor y desamor.

El lobo suele aparecer en tonos dorados o metálicos, manteniendo la línea visual del grupo. Este logo del lobo no siempre ha sido el principal, pero ha aparecido en merchandising, portadas especiales y material promocional, convirtiéndose en un símbolo alternativo muy querido por los fans.

Demandas por uso sin permiso del logo de Los Temerarios

Los Temerarios. Especial

Después de ver algunas variantes del logo de Los Temerarios, el líder de la agrupación, Adolfo Ángel Alba, externó su postura en redes sociales y advirtió medidas legales, de ser necesario.

El tecladista y compositor señaló que ‘hay imágenes que dejan de ser sólo diseño porque el tiempo, la historia y el amor del público las convierten en símbolo’.

Refirió que el logotipo de Los Temerarios es una creación original y una marca emblemática que forma parte de una historia verdadera, construida con trabajo, identidad y canciones que viven en el corazón de la gente.

“Por eso, no permitiremos su uso indebido, su imitación ni el aprovechamiento de una identidad que no le pertenece a nadie más”, refirió.

Y agregó:

“Esta marca se va a proteger con la seriedad, la firmeza y las medidas legales que sean necesarias”.

¿Qué tiene que ver Love of Lesbian?

Todo lo dicho por Adolfo Ángel Alba parece estar relacionado a que algunos fans de Love of Lesbian han adoptado o reinterpretado elementos visuales de Los Temerarios, especialmente el logo con el lobo, como una forma de expresión estética y hasta irónica.

Los Temerarios. Especial

En redes sociales, sobre todo en memes y diseños, se ha visto el logo del lobo de Los Temerarios usado con:

Frases o títulos de canciones de Love of Lesbian

Estética indie (colores apagados, collage, tipografías modernas)

Tonos irónicos o “ hipster ”, mezclando lo popular con lo alternativo

Para quien no los conoce, Love of Lesbian es una banda española de indie rock y pop alternativo, formada en Barcelona a finales de los años 90. Es considerada una de las agrupaciones más influyentes del indie en español, conocida por sus letras creativas, emocionales y a veces surrealistas.

Love of Lesbian. Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba

El grupo está liderado por Santi Balmes, quien es vocalista y principal compositor. Su estilo destaca por contar historias muy detalladas sobre el amor, el desamor, las crisis personales y la vida cotidiana, muchas veces con un toque literario y humorístico.

El pasado mes de febrero, la banda confirmó que realizará una pausa indefinida en su carrera artística.

¿Qué relación hay entre bandas?

Aunque ambos grupos son muy distintos —Los Temerarios en el regional mexicano romántico y Love of Lesbian en el indie rock alternativo español—, comparten algo clave: letras cargadas de emoción, nostalgia y dramatismo amoroso. Esa coincidencia ha permitido que ciertos fans hagan conexiones creativas entre ambos universos.

*mvg*