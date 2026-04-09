"Te amo tanto": Angélica Rivera sorprende a Sofía Castro en grabaciones de nueva telenovela

El inicio de una nueva etapa profesional para Sofía Castro no pudo tener mejor acompañamiento. La actriz, quien recientemente anunció que protagonizará la telenovela Tierra de Amor y Coraje, recibió una sorpresa que la llenó de emoción con la visita inesperada de su madre, Angélica Rivera.

El proyecto, producido por José Alberto Castro, marca un momento clave en la carrera de Sofía, quien ha expresado en diversas ocasiones que este protagónico representa uno de sus mayores sueños dentro de la actuación.

El emotivo encuentro que se volvió viral

Fue la propia Sofía Castro quien compartió en redes sociales el momento especial. A través de sus historias de Instagram, publicó una imagen acompañada del mensaje: “Adivinen quién llegó ayer de sorpresa”.

La intriga creció entre sus seguidores hasta que confirmó la identidad de la visitante con una foto junto a Angélica Rivera. En la imagen, ambas aparecen en un momento íntimo y lleno de cariño, observando el atardecer.

Sofía Catro

Las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios destacaron la complicidad entre madre e hija, así como la emoción genuina que transmiten las imágenes.

“Te amo tanto”: las palabras que tocaron corazones

El momento se volvió aún más especial con los mensajes que Angélica Rivera compartió en sus propias redes sociales.

“Te amo con toda mi alma. Estoy muy orgullosa de ti”, escribió junto a una de las fotografías. Posteriormente, agregó una frase que rápidamente se viralizó:

Te amo tanto, tanto, tanto. Antes de que llegaras ya estabas en mí.

Estas palabras conmovieron profundamente a los seguidores de ambas, quienes llenaron las publicaciones de comentarios positivos y muestras de cariño.

Además, la actriz compartió otra imagen en la que aparece junto a sus dos hijas, incluyendo a Fernanda Castro, acompañada del mensaje: “Las amo más que a todo lo que existe”.

Un set lleno de familia y emociones

Aunque no se reveló oficialmente la ubicación del encuentro, pistas en redes sociales apuntan a que las grabaciones se realizan en Tubac, Arizona, donde Sofía Castro ha mostrado avances de su nueva producción.

La visita de Angélica Rivera no solo reforzó el apoyo familiar, sino que también dejó ver una faceta más cercana y humana de ambas figuras públicas.

Este tipo de momentos ha sido clave para conectar con el público, especialmente en una era donde los seguidores valoran la autenticidad detrás de las celebridades.

Angélica Rivera y Sofía Castro

Un regalo con historia: el legado de "La Dueña"

Semanas antes de este encuentro, Sofía Castro ya había compartido otro gesto significativo por parte de su madre.

La actriz reveló que Angélica Rivera le regaló un par de botas que utilizó durante las grabaciones de la icónica telenovela La Dueña.

Muy contenta, está feliz. También tuvo un detalle conmigo hermoso, me regaló sus botas de La Dueña con una cartita hermosa. Para mi mamá fue un protagónico importante que marcó mucho su carrera, compartió Sofía en entrevista.

El valor simbólico del obsequio fue tal que decidió integrarlo a su nuevo proyecto.

Sí me las puse el primer día y en algunos cambios me las pongo y está muy contenta. Obviamente la tengo como ejemplo, mi mamá es una gran actriz, una gran mujer y poder compartir esto con ella es muy gratificante, agregó

Sofía Castro inicia una nueva etapa con el respaldo de su familia

El protagónico de Tierra de Amor y Coraje representa un antes y un después en la carrera de Sofía Castro.

Sofía Castro

Con el respaldo de su padre en la producción y el apoyo emocional de su madre, la actriz se enfrenta a uno de los retos más importantes de su trayectoria.

La visita sorpresa de Angélica Rivera no solo marcó un momento entrañable, sino que también reafirmó la importancia de la familia en los momentos clave.

AAAT*