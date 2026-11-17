El irreverente oso de peluche está de regreso, pero esta vez con una nueva propuesta. Peacock presentó el primer tráiler oficial de Ted: The Animated Series, una producción que recupera a los protagonistas de las películas de Seth MacFarlane y los muestra en una etapa diferente de sus vidas: ahora son adultos con responsabilidades familiares.

La nueva serie apuesta por la animación para ampliar el universo de la franquicia, sin dejar de lado las bromas subidas de tono y las situaciones absurdas que caracterizan a sus personajes. El avance también ofrece un vistazo a los desafíos que enfrentan Ted y John, quienes ahora deben combinar su amistad con las responsabilidades de la vida adulta.

Ted presenta el primer tráiler de su serie animada: ¿cuándo se estrena? Universal Plus

Ted y John Bennett ahora son padres: ¿de qué trata la nueva serie animada?

El avance muestra a Ted y John Bennett como adultos, vecinos y con responsabilidades familiares, aunque su comportamiento sigue marcado por las malas decisiones y el humor irreverente que convirtió a la franquicia en un éxito.

La historia de Ted: The Animated Series se desarrolla 12 años después de los acontecimientos de Ted 2, película que llegó a los cines en 2015. En esta ocasión, los protagonistas dejaron atrás su juventud y ahora enfrentan los desafíos de formar una familia, mantener un empleo y convivir con sus respectivas parejas.

John Bennett está casado con Samantha, conocida como Sam, y ambos tienen una hija llamada Ruth. Por su parte, Ted vive con Tami-Lynn, su esposa, con quien formó una familia mediante la adopción de dos niños, entre ellos Apollo, cuya voz está a cargo de Kyle Mooney.

Aunque sus vidas parecen haber tomado un rumbo más estable, la amistad entre Ted y John permanece intacta. Ambos continúan como vecinos, comparten trabajos poco satisfactorios y conservan su tendencia a meterse en situaciones complicadas.

La sinopsis oficial adelanta que los dos amigos se apoyarán para afrontar los problemas del matrimonio, la paternidad y la vida adulta. Sin embargo, sus consejos y decisiones no siempre serán los más adecuados, lo que dará pie a los conflictos y situaciones cómicas de la serie.

A diferencia de la producción de acción real, que presentó la adolescencia de Ted y John durante la década de los noventa, esta entrega funciona como una continuación de las películas y muestra una etapa posterior de sus vidas.

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Seth MacFarlane y Mark Wahlberg regresan: ¿quiénes forman parte del elenco?

Uno de los principales atractivos de Ted: The Animated Series es el regreso de los actores que participaron en las películas originales. Seth MacFarlane vuelve a prestar su voz al oso de peluche, mientras que Mark Wahlberg retoma su participación como John Bennett.

Amanda Seyfried también regresa como Samantha, la esposa de John, y Jessica Barth vuelve a interpretar a Tami-Lynn, pareja de Ted.

El reparto incorpora nuevas voces para los personajes que forman parte de esta etapa familiar. Entre ellas destacan Kyle Mooney, conocido por su trabajo en Saturday Night Live, quien interpreta a Apollo, y Liz Richman, encargada de dar voz a Ruth.

El elenco principal está integrado por:

Seth MacFarlane: Ted

Mark Wahlberg: John Bennett

Amanda Seyfried: Samantha

Jessica Barth: Tami-Lynn

Kyle Mooney: Apollo

Liz Richman: Ruth

La producción fue creada por Seth MacFarlane junto con Paul Corrigan y Brad Walsh, quienes también participan como productores ejecutivos.

La participación de MacFarlane resulta especialmente relevante, pues el actor, guionista y productor también está detrás de otras comedias animadas para adultos, como Family Guy y American Dad!. Su regreso permite conservar el estilo de humor que distingue a la franquicia.

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¿Cuándo se estrena Ted: The Animated Series y dónde verla en México?

Los seguidores de la franquicia ya tienen fecha para reencontrarse con el irreverente oso de peluche. Ted: The Animated Series llegará a las plataformas de streaming en diciembre de 2026, con un lanzamiento programado para Estados Unidos y Latinoamérica.

En Estados Unidos, la producción se estrenará el 17 de diciembre de 2026 a través de Peacock, con ocho episodios disponibles desde su lanzamiento. La plataforma también confirmó que habrá capítulos adicionales durante 2027.

Para el público latinoamericano, la serie llegará el 18 de diciembre de 2026 por Universal+, donde estarán disponibles sus primeros ocho episodios. Por lo tanto, los espectadores de México podrán disfrutar de esta nueva aventura a través de dicha plataforma.

Con este lanzamiento, Seth MacFarlane amplía una franquicia que pasó del cine a la televisión y ahora apuesta por la animación para explorar nuevas situaciones en la vida de sus protagonistas.

Así continúa la historia de Ted en la serie animada

El personaje de Ted apareció por primera vez en 2012 con el estreno de la película homónima, dirigida por Seth MacFarlane y protagonizada por Mark Wahlberg. La historia presentó a un oso de peluche que cobró vida gracias a un deseo de infancia de John Bennett, con quien desarrolló una amistad que continuó durante su vida adulta.

El éxito de la primera entrega permitió el lanzamiento de Ted 2 en 2015, cinta que retomó las aventuras de ambos personajes y amplió el universo de esta comedia para adultos.

Años después, la franquicia llegó a la televisión con una serie de acción real estrenada en 2024. Esta producción presentó una historia ambientada en 1993, cuando Ted vivía con un John adolescente y su familia en Massachusetts. Max Burkholder interpretó al joven Bennett, mientras que MacFarlane volvió a prestar su voz al oso.

Ahora, Ted: The Animated Series recupera la línea temporal de las películas para mostrar qué ocurrió con sus protagonistas después de los acontecimientos de la segunda cinta. De esta manera, la franquicia deja atrás la historia de juventud que presentó en televisión y abre una nueva etapa para sus personajes.

El regreso de Ted demuestra que el paso del tiempo no necesariamente cambia la personalidad de todos. Aunque ahora tiene una familia y nuevas responsabilidades, el oso conserva la actitud que lo convirtió en uno de los personajes más reconocidos de la comedia para adultos.