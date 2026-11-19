Sylvester Stallone confirmó negociaciones con Amazon MGM Studios para editar una nueva versión de Rocky V, cinta estrenada en 1990 que millones de seguidores señalan como la peor entrega de la franquicia. El actor solicitó apenas tres semanas de trabajo en la sala de edición para transformar el corte original y saldar una deuda creativa pendiente con su personaje más emblemático.

El protagonista y guionista describió esta quinta película como "una espina en su alma" y admitió abiertamente diversos errores cometidos durante su producción original. Convencido de rescatar el potencial dramático de la historia, Stallone aseguró que una intervención directa en el montaje elevará de forma considerable el resultado que llegó a los cines hace más de tres décadas.

Sylvester Stallone acepta que se equivocó en Rocky V. Foto: MGM Studios

Pese a su entusiasmo por el proyecto, el cineasta mantuvo expectativas realistas sobre el alcance artístico de esta restauración cinematográfica. Stallone reconoció que, incluso después de aplicar todos los ajustes planeados en la sala de edición, la película difícilmente alcanzará el estatus de "genial", pero logrará convertirse en una obra totalmente "aceptable" para los fanáticos.

Música de Bill Conti y el antecedente de Rocky IV

Uno de los pilares centrales en la estrategia de Sylvester Stallone consiste en modificar por completo la banda sonora de Rocky V. El plan contempla recuperar las composiciones originales de Bill Conti, el célebre músico responsable de crear las partituras épicas de las primeras películas, para devolverle al largometraje la identidad sonora clásica que perdió en 1990.

Este rescate creativo sigue exactamente la fórmula que el actor aplicó en 2021 con el lanzamiento de Rocky IV: Rocky vs Drago. En aquella ocasión, Stallone reeditó la secuela ochentera, incorporó escenas inéditas descartadas del montaje comercial y alteró el ritmo narrativo para ofrecer una mirada mucho más introspectiva sobre el combate en territorio soviético.

Sylvester Stallone da vida a Dwight "El General" Manfredi. Foto: Paramount+

La experiencia positiva con el corte especial de la cuarta entrega demostró que el material de archivo permite reconfigurar el tono emocional de la saga. Con ese precedente reciente, el intérprete busca convencer a los ejecutivos de Amazon MGM Studios de aprobar estas tres semanas intensivas de posproducción para revitalizar el catálogo histórico del semental italiano.

El tropiezo en Rotten Tomatoes y la redención posterior

Cuando Rocky V debutó en las salas de cine en 1990, enfrentó un rotundo fracaso de crítica y taquilla que frenó el impulso comercial de la serie. Hasta la fecha, la producción ocupa el último lugar de aprobación dentro de toda la franquicia en el portal especializado Rotten Tomatoes, reflejando el desencanto generalizado de especialistas y espectadores.

Sylvester Stallone se inmortalizó como Rocky. Foto: Grosby Group

Lejos de aceptar aquel tropiezo como el cierre definitivo para el boxeador de Filadelfia, Stallone rechazó despedir al personaje bajo esas condiciones artísticas. Años después, el actor impulsó y rodó la sexta película de la franquicia, logrando reivindicar el legado de Rocky Balboa ante la audiencia mundial con un desenlace acorde a la estatura dramática del protagonista.

Ahora, la posible reedición de Rocky V representa la oportunidad final para pulir el único eslabón débil dentro de la cronología oficial del personaje. Mientras Amazon MGM Studios evalúa la propuesta técnica y financiera, los seguidores de la saga aguardan la luz verde para descubrir cómo luce esta versión corregida con el sello musical de Bill Conti.